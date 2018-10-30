Mylan и Biocon объявили о лонче биосимиляра инсулина гларгина в Великобритании

10:50
15 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компании Mylan («Майлан») и Biocon («Байокон») объявили о лонче в Великобритании Semglee – зарегистрированного биосимиляра инсулина glargine, сообщает PharmaTimes.

Semglee представляет собой базальный инсулин длительного действия для введения 1 раз в сутки у взрослых, подростков и детей в возрасте от двух лет с сахарным диабетом.

Предположительно, один из каждых 17-и жителей Великобритании болен диабетом, и Национальная служба здравоохранения (NHS) в настоящее время тратит около 10% своего бюджета на лечение этого заболевания.

Как отмечают представители указанных компаний, в этой связи как со стороны медицинских учреждений, так и со стороны пациентов возникла постоянно растущая потребность в более дешевых препаратах.

Глава представительства Mylan UK Жан-Ив Бро считает, что биосимиляры инсулина glargine играют ключевую роль в решении стоящих перед NHS проблем, поскольку они более доступны по цене, но при этом их показатели безопасности, эффективности и переносимости сравнимы с таковыми оригинального препарата.

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