Mylan отзывает все серии валсартана в США

По информации фармпроизводителя, отзыв всех серий valsartan будет осуществлен «для перестраховки» после того, как в некоторых препаратах валсартана было обнаружено следовое содержание примеси, которая, возможно, вызывает рак.

По заявлению компании, отозванные во вторник препараты были произведены подразделениями Mylan Pharmaceuticals Inc («Майлан Фармасьютикалз Инк.») и Mylan Laboratories Ltd («Майлан Лэбораториз Эл-ти-ди»; расположено в Индии); они распространялись на рынке США в период с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г.

Аналитик компании Leerink Эми Фадиа считает, что данный отзыв не отразится на прогнозируемых финансовых показателях Mylan NV за год, поскольку доля valsartan в общем объеме продаж компании невелика.