Mylan отзывает все серии валсартана в США

11:35
5 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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В компании Mylan NV («Майлан Эн-Ви») заявили в минувший вторник о расширении масштабов добровольного общенационального отзыва препарата valsartan для регулирования артериального давления: отзыву подлежат все серии препарата, обращающиеся на рынке США, тогда как 2 недели назад были отозваны отдельные серии, сообщает агентство Reuters.

По информации фармпроизводителя, отзыв всех серий valsartan будет осуществлен «для перестраховки» после того, как в некоторых препаратах валсартана было обнаружено следовое содержание примеси, которая, возможно, вызывает рак.

По заявлению компании, отозванные во вторник препараты были произведены подразделениями Mylan Pharmaceuticals Inc («Майлан Фармасьютикалз Инк.») и Mylan Laboratories Ltd («Майлан Лэбораториз Эл-ти-ди»; расположено в Индии); они распространялись на рынке США в период с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г.

Аналитик компании Leerink Эми Фадиа считает, что данный отзыв не отразится на прогнозируемых финансовых показателях Mylan NV за год, поскольку доля valsartan в общем объеме продаж компании невелика.

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