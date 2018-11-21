Mylan отзывает все серии валсартана в США

В компании Mylan NV («Майлан Эн-Ви») заявили в минувший вторник о расширении масштабов добровольного общенационального отзыва препарата valsartan для регулирования артериального давления: отзыву подлежат все серии препарата, обращающиеся на рынке США, тогда как 2 недели назад были отозваны отдельные серии, сообщает агентство Reuters.
По информации фармпроизводителя, отзыв всех серий valsartan будет осуществлен «для перестраховки» после того, как в некоторых препаратах валсартана было обнаружено следовое содержание примеси, которая, возможно, вызывает рак.
По заявлению компании, отозванные во вторник препараты были произведены подразделениями Mylan Pharmaceuticals Inc («Майлан Фармасьютикалз Инк.») и Mylan Laboratories Ltd («Майлан Лэбораториз Эл-ти-ди»; расположено в Индии); они распространялись на рынке США в период с марта 2017 г. по ноябрь 2018 г.
Аналитик компании Leerink Эми Фадиа считает, что данный отзыв не отразится на прогнозируемых финансовых показателях Mylan NV за год, поскольку доля valsartan в общем объеме продаж компании невелика.
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