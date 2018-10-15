НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям

– Уточните, на какие услуги и группы товаров ставка станет выше?

– Повышение ставки НДС не коснется лекарственных средств – для данной группы товаров сохранится ставка 10%. На услуги и группы товаров**, при реализации которых в 2018 г. действовала ставка 18%, в 2019 г. НДС вырастет до 20%.

– Как не потерять деньги на коммерческих договорах? На каких условиях будут происходить возвраты на товары, купленные в 2018 г.?

– Важно обратить внимание, каким образом определена стоимость товара и ставка в договоре с поставщиком, заключенным до 01.01.2019 г., и заранее заключить дополнительное соглашение. От условий, прописанных в договоре, и будет зависеть ставка НДС по возвратам.

– Что делать, если в условиях договора налог не выделен?

– В таком случае при увеличении ставки НДС до 20% общая стоимость товаров не меняется, но налог увеличивается за счет продавца.

– Что будет с договорами с фиксированной стоимостью при увеличении ставки НДС до 20%?

– Все зависит от формулировок в договоре. Фразы: «стоимость составляет 100 руб., включая НДС», «стоимость составляет 100 руб., в том числе НДС 18%» не повлияют на общую стоимость товаров, но налог увеличится за счет продавца. Если договор содержит формулировку «стоимость составляет 100 руб., кроме того, НДС», общая стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога изменяется на сумму дополнительного НДС, предъявленного покупателю.

– Как меняется ставка при получении аванса от покупателя/отгрузке и реализации? Когда и как проводить наценку розничным сетям?

– Обратите внимание, что при получении аванса от покупателя до 01.01.2019 г. применяется ставка НДС 18%, при этом отгрузка товара после 01.01.2019 г. и его реализация отражается по ставке НДС 20%. Налог увеличивается за счет продавца.

– Будут ли предусмотрены компенсации по государственным контрактам?

– Цена государственного (муниципального) контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменить условия контракта заказчик не имеет права, за исключением предусмотренных законодательством случаев (ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ). Изменение ставки НДС к таким случаям не относится. Поэтому по заключенным до 01.01.2019 контрактам, выполнение которых будет производиться после 01.01.2019 г., применяется ставка НДС в размере 20% без изменения общей стоимости товаров (работ, услуг). Таким образом, сумма НДС увеличивается за счет поставщика (Информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247).

– Как вовремя и без ошибок произвести переоценку всего товара, учитывая условия договоров аптеки с производителями и дистрибьюторами?

– Чем раньше аптечное учреждение начнет подготовку, тем лучше. В первую очередь необходимо учесть изменения законодательства при заключении новых договоров и провести анализ уже подписанных договоров. Все клиенты АО «Спарго Технологии», имеющие договоры лицензионной поддержки, своевременно получат обновление версии и смогут встретить изменение ставки НДС «во всеоружии». Наше программное обеспечение F3TAIL предполагает автоматизацию оформления заказа, прихода, перемещения, списания и отпуска товара, а также формирование необходимых отчетов для контролирующих органов.

* Официальных разъяснений Минфина РФ о порядке исчисления НДС на момент подготовки данного материала нет. В публикациях АО «Спарго Технологии» будет представлено субъективное мнение специалистов компании о порядке работы бизнес-процессов аптеки.

** Узнать подробнее о применении налоговых ставок на товары и услуги можно в НК РФ, ст. 164, п.3.

Справка

АО «Спарго Технологии» – лидер российского рынка разработки и сервиса программного обеспечения для фармучреждений. Входит в ГК «Протек».

Источник публикации: spargo.ru