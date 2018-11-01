NHS England сэкономит 300 млн фунтов стерлингов на биосимилярах препарата Humira

По словам исполнительного директора NHS England Саймона Стивенса, в настоящее время английские больницы ежегодно платят за Humira более 400 млн фунтов (514 млн долл.).

Компании Amgen («Амджен») и Novartis («Новартис») первыми вывели на европейские рынки биосимиляры Humira под торговыми наименованиями Amgevita и Hyrimoz. Позднее в Европе были одобрены биосимиляр компании Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис») Imraldi и совместно разработанный компаниями Mylan («Майлан») и Fujifilm Kyowa Kirin Biologics («Фуджифильм Киова Кирин Байолоджикс») препарат Hulio.

Ожидается, что биосимиляры будут доступны уже в декабре текущего года.