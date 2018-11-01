NHS England сэкономит 300 млн фунтов стерлингов на биосимилярах препарата Humira

11:46
27 ноября 2018

Илья Дугин

142

Национальная служба здравоохранения Англии  (NHS England) объявила о достижении договоренностей с производителями биосимиляров препарата Humira (adalimumab), что позволит ей ежегодно экономить 300 млн фунтов стерлингов (385 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.

По словам исполнительного директора  NHS England Саймона Стивенса, в настоящее время английские больницы ежегодно платят за Humira более 400 млн фунтов (514 млн долл.).

Компании Amgen («Амджен») и Novartis («Новартис»)  первыми вывели на европейские рынки биосимиляры Humira под торговыми наименованиями Amgevita и Hyrimoz. Позднее в Европе были одобрены биосимиляр компании Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис») Imraldi и совместно разработанный компаниями Mylan («Майлан») и Fujifilm Kyowa Kirin Biologics («Фуджифильм Киова Кирин Байолоджикс») препарат Hulio.

Ожидается, что биосимиляры будут доступны уже в декабре текущего года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
01.11.2018
FDA одобрило биосимиляр Humira компании Novartis
18.10.2018
Начинается вывод на европейские рынки еще одного биосимиляра Humira
17.10.2018
Amgen начинает лонч биосимиляра Humira в ЕС
Популярное
22.11.2018
«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 48
5133
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
2559
Вчера
«ФармNEWS»: РАФМ «Фармацевтический рынок России. Промежуточные итоги»
2542
Вчера
Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки
2530
23.11.2018
Для выписки инсулина пациентке пришлось вызывать в больницу полицию
20362