NHS England сэкономит 300 млн фунтов стерлингов на биосимилярах препарата Humira

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) объявила о достижении договоренностей с производителями биосимиляров препарата Humira (adalimumab), что позволит ей ежегодно экономить 300 млн фунтов стерлингов (385 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.
По словам исполнительного директора NHS England Саймона Стивенса, в настоящее время английские больницы ежегодно платят за Humira более 400 млн фунтов (514 млн долл.).
Компании Amgen («Амджен») и Novartis («Новартис») первыми вывели на европейские рынки биосимиляры Humira под торговыми наименованиями Amgevita и Hyrimoz. Позднее в Европе были одобрены биосимиляр компании Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис») Imraldi и совместно разработанный компаниями Mylan («Майлан») и Fujifilm Kyowa Kirin Biologics («Фуджифильм Киова Кирин Байолоджикс») препарат Hulio.
Ожидается, что биосимиляры будут доступны уже в декабре текущего года.
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