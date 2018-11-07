«НИОПИК» провел успешное комплексное тестирование кодов с криптозащитой

На предприятии был проведен полный цикл информационного обмена – от запроса и получения кодов с криптозащитой до передачи информации в систему маркировки.

По каждому пункту испытаний получены положительные результаты. Программно-аппаратный комплекс «РЛС Прослеживаемость», ранее установленный в «НИОПИК», показал успешное взаимодействие с регистратором эмиссии, необходимым для получения кодов. Сгенерированные коды были нанесены на упаковки и верифицированы, их агрегация также была выполнена успешно.

«НИОПИК подошел к тестированию комплексно, и благодаря проактивной позиции предприятия, готовности к совместной работе мы получили 100%-ный результат. На площадке был выполнен полный цикл работы с криптозащищенным кодом — от генерации до агрегации. Надеемся, что и другие фармпроизводители будут подключаться к эксперименту и предоставлять свои производственные линии для совместного тестирования», – прокомментировал новость , руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий.

Источник публикации: ЦРПТ