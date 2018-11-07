«НИОПИК» провел успешное комплексное тестирование кодов с криптозащитой

17:13
12 ноября 2018
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Одно из старейших научных учреждений России – федеральное государственное унитарное предприятие государственный научный центр «НИОПИК» – и оператор эксперимента по маркировке и прослеживаемости лекарств ЦРПТ провели комплексное тестирование цифровых кодов.

На предприятии был проведен полный цикл информационного обмена – от запроса и получения кодов с криптозащитой до передачи информации в систему маркировки. 

По каждому пункту испытаний получены положительные результаты. Программно-аппаратный комплекс «РЛС Прослеживаемость», ранее установленный в «НИОПИК», показал успешное взаимодействие с регистратором эмиссии, необходимым для получения кодов. Сгенерированные коды были нанесены на упаковки и верифицированы, их агрегация также была выполнена успешно. 

«НИОПИК подошел к тестированию комплексно, и благодаря проактивной позиции предприятия, готовности к совместной работе мы получили 100%-ный результат. На площадке был выполнен полный цикл работы с криптозащищенным кодом — от генерации до агрегации. Надеемся, что и другие фармпроизводители будут подключаться к эксперименту и предоставлять свои производственные линии для совместного тестирования», – прокомментировал новость Антон Харитонов, руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий. 

Источник публикации: ЦРПТ

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