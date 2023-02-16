НКО призвала Минздрав пересмотреть уже заключенный долгосрочный контракт

Некоммерческая организация «Национальный центр общественного здоровья» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. НКО предложила пересмотреть условия долгосрочного контракта на поставку оригинального антиретровирусного препарата «Исентресс» (МНН ралтегравир), так как на рынке появились дженерики, стоимость которых значительно меньше. Копия письма есть в распоряжении «ФВ».

По мнению представителей «Национального центра общественного здоровья», Минздрав может провести переговоры с патентообладателем, чтобы снизить текущую цену «в свете окончания патентной защиты». Также производители воспроизведенных препаратов могут уже в текущем году начать поставки для госпрограммы, таким образом препарат смогут получить большее количество пациентов.

Речь идет о контракте на 13,54 млрд руб., заключенном в 2021 году Федеральный центром планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Аукцион выиграл «Р-Фарм», на мощностях которого локализована в том числе готовая лекарственная форма ралтегравира. В контракте стоимость одной упаковки в дозировке 400 мг и фасовке 60 шт. составляет 18,5 тыс. руб., или 307,82 руб. за таблетку (с НДС).

Поставщик обязался поставлять препарат по такой цене с 2021-го по 2023 год. На момент заключения контракта его цены была на 33% ниже по сравнению с зарегистрированной в ГРЛС.

В 2022 году истек срок патента. В ГРЛС появились записи о регистрации дженериков – «Ролнавир» от «Промед Рус» и «Ралтегра» от «Фармасинтез». Их зарегистрированная стоимость снизилась еще на 33%, до 12,5 тыс. руб. (с НДС). Однако некоторым госзаказчикам удалось снизить эту стоимость еще больше. Так, Департамент здравоохранения Москвы в январе 2023 года заключил контракт на ралтегравир 400 мг (№60) по цене 2,9 тыс. руб. за упаковку с НДС, или по 47,89 руб. за таблетку. То есть по сравнению со стоимостью контракта ФЦПиЛО цена снизилась более чем в шесть раз.

По подсчетам НКО, если перезаключить контракт Центра лекарственного обеспечения на ралтегравир 400 мг даже на один год по представленной цене, то потенциальная экономия может составить 3,81 млрд руб.

Поэтому общественная организация призывает Минздрав «провести переговоры с патентообладателем о существенном снижении цены на ралтегравир в свете окончания патентной защиты», а также изучить возможность поставки воспроизведенных лекарств по сниженным ценам в рамках федерального контракта.

Это не первое драматическое снижение цены за последнее время. Как писал «ФВ», в 2020 году Минздрав заключил контракт с «Фармстандартом» на три года на общую сумму 24,6 млрд руб. Российская компания поставляла оригинальный леналидомид ­(ТН «Ревлимид») компании Celgene.

Срок евразийского патента на леналидомид истек в июле 2022 года. У госзаказчиков появилась возможность закупать джненерики. ФЦПиЛО воспользовался ею. В мае-июне 2022 года организация заключила четыре контракта, по которым стоимость одной капсулы сократилась на 50-61% в зависимости от дозировки.