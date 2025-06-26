На «Госуслугах» появилась комплексная услуга «Открытие аптеки»

На портале «Госуслуги» появилась возможность через одно заявление получить комплекс разрешений для бизнеса. Для этого предпринимателям нужно выбрать род деятельности и заполнить форму, после чего система разошлет заявление по соответствующим ведомствам, об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Разрешения будут группироваться на портале по принципу ведения определенной деятельности. Первой такой комплексной услугой, доступной организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), стало «Открытие аптеки». Она включает:

разрешения, необходимые для фармацевтической деятельности;

санитарно-эпидемиологическое заключение;

санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Заявление на каждое из этих разрешений раньше подавалось поочередно, теперь же можно заполнить одно комплексное заявление. В среднем это занимает 10 минут, затем система автоматически направляет документ в соответствующие ведомства. Если бумаги одобрят, то весь комплекс разрешений предприниматель получит в течение трех месяцев.

«Мы ведем последовательную работу по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе и в разрешительной деятельности. Мы уже вдвое сократили сроки выдачи разрешений и количество запрашиваемых документов. Нашей главной задачей на сегодня является компоновка различного рода разрешений под какую‑то типовую ситуацию», — заявил Григоренко.

Такую возможность правительство предложило закрепить законодательно — в июле в Госдуму внесли соответствующий проект закона. Планируется, что заявитель будет получать от государства уведомление на «Госуслугах» с предложением продлить разрешение. Законопроектом также предлагается внести поправки в около 70 отраслевых законов, чтобы закрепить сокращение сроков и количество документов для получения разрешений по каждому виду в отдельности.