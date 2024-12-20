На Камчатке уволили ответственных за закупку лекарств чиновников

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному Минздраву создать единый информационный ресурс по обеспечению лекарствами. Как сообщили в пресс-службе краевого министерства, вопрос лекарственного обеспечения стал одним из популярных среди жителей региона в ходе прямой линии президента по итогам года.

Глава региона также поручил закрыть все рецепты по льготному лекобеспечению до конца 2024 года. По словам Солодова, нужно добиться того, чтобы количество жителей, ожидающих лекарств, не превышало тех, кто вновь встает в очередь.

Как сообщил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, вопрос лекобеспечения в регионе стоит «очень остро», но проблему решают.

«На следующий день, сразу после поручения, была создана рабочая группа, в которую вошли главные врачи учреждений здравоохранения, сотрудники министерства и должностные лица. В рамках рабочей группы решается вопрос о реализации поручения Владимира Солодова. Проблема ясна, пути решения найдены, все будет выполнено в срок», — заявил Гашков.

Еще он заявил, что все должностные лица, которые отвечают за реализацию проекта централизованной системы закупок, освобождены от должностей. Также проводятся проверки по факту ошибок, допущенных при обеспечении населения лекарствами.

Ранее Солодов отметил, что, несмотря на работу по обеспечению жителей Камчатки льготными лекарствами, это направление остается главным проблемным вопросом года. Всего в уходящем году поступило более 1 тыс. обращений, касающихся нехватки лекарственных препаратов.