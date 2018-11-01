На НРФ 2018 обсудят инновации в сфере фарммаркетинга

11:22
7 ноября 2018
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13 ноября 2018 года в Центре международной торговли в рамках Национального рекламного форума 2018 состоятся два круглых стола секции маркетинга в фарминдустрии, темой которого станут «Новые Технологии для фармацевтического маркетинга».

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Организатором фармсекции Национального рекламного форума стала КГ TWIGA, работающая в сфере коммуникаций в области здравоохранения уже 20 лет. Модератором второго круглого стола выступит академик Академии рекламы, представитель Lions Health и Каннских львов в России, вице-президент КГ TWIGA Карина Оганджанян.

В рамках дискуссии спикеры обсудят следующие темы:

  • Основные возможности для пациентов, врачей, маркетологов;
  • Инфлюенсеры в E-detailing (virtual details, video details, online events) – коммуникация врачей, фармацевтов и медпредов. Лидеры мнений для сообщений о новых препаратах, технологиях, процессах, устройствах;
  • Martech фармацевтического рынка;
  • Поиск врачебной аудитории в интернете: Data Management Platform или специализированные врачебные площадки.

В обсуждении примут участие генеральный директор ЗАО «Цифровые Миры» Павел Ройтберг, генеральный директор DIGITAL Performance (A TWIGA Company) Никита Башмаков, руководитель фармацевтического направления в «Яндекс» Нугзар Перанидзе, генеральный директор «Rx-code» Денис Вязников, а также исполнительный директор PHD Ирина Романова.

Персоны
Вязников Денис

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