На НРФ 2018 обсудят инновации в сфере фарммаркетинга

13 ноября 2018 года в Центре международной торговли в рамках Национального рекламного форума 2018 состоятся два круглых стола секции маркетинга в фарминдустрии, темой которого станут «Новые Технологии для фармацевтического маркетинга».
Организатором фармсекции Национального рекламного форума стала КГ TWIGA, работающая в сфере коммуникаций в области здравоохранения уже 20 лет. Модератором второго круглого стола выступит академик Академии рекламы, представитель Lions Health и Каннских львов в России, вице-президент КГ TWIGA Карина Оганджанян.
В рамках дискуссии спикеры обсудят следующие темы:
В обсуждении примут участие генеральный директор ЗАО «Цифровые Миры» Павел Ройтберг, генеральный директор DIGITAL Performance (A TWIGA Company) Никита Башмаков, руководитель фармацевтического направления в «Яндекс» Нугзар Перанидзе, генеральный директор «Rx-code» Денис Вязников, а также исполнительный директор PHD Ирина Романова.
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