На Novartis подали в суд из-за патентных претензий на препарат от сердечной недостаточности

На Novartis подали в суд в связи с предполагаемым нарушением патента на препарат от сердечной недостаточности «Энтресто». Об этом сообщает FiercePharma.

В иске утверждается, что «Энтресто» нарушает патент, принадлежащий Мичиганскому университету и Университету Южной Флориды. Университеты требуют проведения суда присяжных и возмещения убытков, чтобы компенсировать предполагаемое нарушение их прав.

Патент, о котором идет речь, имеет номер 10 633 344, он выдан в апреле 2020 года. Патент касается технологии изготовления многокомпонентных твердых лекарств с «улучшенной растворимостью, скоростью растворения, стабильностью и биодоступностью».

Поскольку «Энтресто» является блокбастером, который в прошлом году заработал по всему миру 3,55 млрд долл., убытки университетов могут оказаться существенными. В 2021 году FDA расширило показания для применения препарата для пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HfpEF). Благодаря этому продажи «Энтресто» выросли на 37% в первой половине 2022 года, до 2,22 млрд долл. Novartis заявила, что препарат может достичь пиковых продаж в 5 млрд долл.

Швейцарская фармацевтическая компания в данный момент пытается противостоять ряду компаний, планирующих выпустить дженерики «Энтресто», таким как Teva, Viatris, Aurobindo и Lupin. В конце 2021 года Novartis подала гражданскую петицию с просьбой к FDA не одобрять какие-либо дженерики «Энтресто» по крайней мере до февраля 2024 года.