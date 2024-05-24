На Ozon под видом пищевой добавки продавался антидепрессант

В четверг, 23 мая, Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) сообщила, что на маркетплейсе Ozon продают рецептурные препараты турецкого производства — противоопухолевый «Тамоксифен» 20 мг (2 012 руб. за упаковку) и противовоспалительный «Преднол» 4 мг (1 679 руб.). Продавец — «Dr.Здрава». «ФВ» на странице продавца также нашел еще несколько препаратов в иностранных упаковках, в том числе Lustral Special с действующим веществом сертралин. В карточке было указано, что это пищевая добавка. Спустя несколько часов страница магазина была удалена.

Снимок экрана страницы Ozon

«Lustral Special — это высокоэффективная пищевая добавка для лечения депрессии и других связанных состояний. Содержащий активное вещество сертралин, Lustral Special помогает регулировать уровень серотонина в мозге, что способствует улучшению настроения и общего самочувствия», — говорилось в описании товара.

Сертралин имеет два торговых наименования «Люстрал» (Lustral) и «Золофт» (Zoloft), препарат выпускает Viatris. Лекарство разработано компанией Pfizer. Viatris была образована в результате слияния компаний Mylan и подразделения Pfizer Upjohn. Оба бренда были переданы Viatris в результате объединения. Lustral продается в Израиле, Турции, Египте и других странах.

В России препарат зарегистрирован под маркой «Золофт» и продается в аптеках по рецепту, средняя цена в аптеках дозировки 100 мг по 28 таблеток в упаковке составляет 550 руб.

На маркетплейсе Lustral Special производства Турции 28 таблеток по 100 мг продавался по 1 633 руб. за упаковку. С картой Ozon цена составляла 1 548 руб.

Кроме того, у покупателя была возможность получить препарат с доставкой курьером. Также на странице товара можно видеть, что был оставлен один отзыв, где качество препарата было оценено на высший балл.

«Регуляторы уделяют недостаточно внимания ситуациям, когда в оборот попадают как рецептурные ЛП, так и под видом БАД препараты, запрещенные к обороту в России. Обеспокоенность вызывает и то, что такие карточки товаров появляются в различных категориях, что вводит потребителей в заблуждение и может привести к весомым негативным последствиям для здоровья, а именно является неконтролируемым потреблением лекарственных препаратов», — прокомментировал «ФВ» исполнительный директор РААС Александр Опарин.

«ФВ» направил запрос Ozon. Ранее в пресс-службе маркетплейса говорили, что карточки товара проверяют вручную и с помощью нейросетей, анализируются отзывы клиентов. Перед выходом на Ozon продавец должен иметь все необходимые документы, включая документы на бренд и сертификаты качества (обязательное требование в правилах площадки), проверяются коды маркировки.

«Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом, — заявили ранее «ФВ» в пресс-службе Ozon. — У нас реализован многоуровневый механизм контроля, чтобы исключить продажу некачественных товаров. На площадке запрещена продажа БАД без регистрации, у них в обязательном порядке должно быть СГР, которое проверяется вручную».