На Всероссийском профессорском форуме продемонстрировали результаты исследований релиз-активных препаратов

16:00
12 декабря 2018
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На минувшей неделе в Ярославле прошел Всероссийский профессорский форум «Межотраслевая интеграция и передовые технологии в здравоохранении». В мероприятии приняли участие сопредседатели научного совета по медицинским наукам Российского профессорского собрания, профессора и доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН, РАО, представители научных и образовательных учреждений России. 

Основная цель форума – содействие современным исследованиям и опережающим высоким технологиям. В этой связи интерес вызвали сообщения, посвященные разработке и исследованию релиз-активных препаратов – нового класса лекарств, производство которых основано на использовании высоких разведений и технологической обработке аффинных антител к эндогенным регуляторам организма человека. Феномен релиз-активности в свое время открыл научный руководитель «Материа Медика Холдинг», профессор Олег Эпштейн. Экспериментальные данные, полученные при изучении биологических эффектов релиз-активности на многочисленных релевантных доклинических моделях, открывают широкие перспективы изучения и использования данного феномена для лечения различных заболеваний. В докладе были продемонстрированы возможности использования релиз-активных препаратов в коррекции иммунного статуса, регуляции углеводного обмена, в лечении воспалительных заболеваний, тревоги и стресса. 

В рамках «круглого стола» «Передовые технологии в медицине» обсуждался вопрос клинической эффективности и безопасности релиз-активных лекарственных препаратов. Профессор Алексей Глазунов подчеркнул необходимость использования требований доказательной медицины в изучении релиз-активных препаратов.

«Клинические исследования релиз-активности проведены на высоком методологическом уровне, с использованием рандомизации, плацебо-контроля. Все исследования регистрируются и выкладываются в открытый доступ, в том числе на международных интернет-ресурсах (ClinicalTrial.gov). Результаты исследований публикуются в индексируемых журналах с высоким индексом цитирования», – отметил он. 

В процессе обсуждения были продемонстрированы данные нескольких рандомизированных клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность релиз-активных препаратов. Отдельно были представлены результаты наблюдательных программ «Эрмитаж» и «Реал». Изучение лекарственных препаратов на популяции, включающей более 40 тыс. участников, в условиях реальной клинической практики позволило получить дополнительные данные по эффективности и подтвердить благоприятный профиль безопасности препаратов Эргоферон и Ренгалин. 

Участники форума особо отмечали, что инновационность сообщений Медицинского профессорского форума способствует развитию новых знаний и координации научных исследований в области медицины, позволяет охватить ряд принципиально важных вопросов новейших технологий в биологии и медицине.

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