На аптеки приходится 4,4% от общего числа продаж филлеров и биоревитализантов

Розничный рынок филлеров и биоревитализантов по итогам первого полугодия 2024 года составил 10,9 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), сообщили аналитики RNC Pharma. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года он вырос на 21% при проведении расчетов в рублях. Прирост натурального объема продаж был зафиксирован в отчетном периоде на уровне 12% в минимальных единицах дозирования (МЕД).

Всего по итогам первых шести месяцев текущего года в рознице было реализовано более 2,2 млн МЕД филлеров и биоревитализантов. Общий объем продаж за весь 2023 год составлял 3,9 млн МЕД на сумму 18,5 млрд руб., а динамика относительно 2022 года была на уровне 20% в денежном выражении и 27% в натуральных единицах.

Основной канал сбыта для продуктов инъекционной косметологии — специализированные клиники, в них покупают как сам продукт, так и услугу по его введению. По итогам I—II кварталов 2024 года на клинический сегмент приходилось порядка 94,8% от общего денежного объема продаж. Его роль последовательно растет: в 2022 году она составляла 93,4%.

Второй по значимости канал – аптеки, в анализируемом периоде на них приходилось 4,4%. Роль этого сегмента, напротив, сокращается: в 2022 году на них приходилось 6,5%. Наконец, менее 1% продуктов инъекционной косметологии реализуется в сегменте e-com. Аналитики отмечают, что с точки зрения натуральной доли роль маркетплейсов принципиально иная. Так, в анализируемом периоде они обеспечивали 7,4% рынка, причем почти весь объем формировал «Вайлдберриз», в основном за счет корейского биоревитализанта «Хуарон».

Основную часть препаратов для инъекционной косметологии в стоимостном выражении составляют филлеры, на эту группу по итогам отчетного периода приходилось 62,6% в рублях, остальную часть занимают биоревитализанты и препараты на основе полимолочной кислоты (37,4%).

При рассмотрении рынка в натуральных единицах филлеры формируют всего 37% продаж в МЕД. Аналитики объясняют это высокой стоимостью данных продуктов, средняя цена на которые в анализируемом периоде составляет более 8 тыс. руб., что в три раза превышает ценник на биоревитализанты (2,6 тыс. руб.). Наиболее дорогостоящими продуктами являются инъекции полимолочной кислоты: стоимость одной единицы превышала 25 тыс. руб.

Косметологический рынок имеет ярко выраженную региональную специфику. Так, столичный регион в отчетный период обеспечивал 35,8% продаж филлеров и биоревитализантов в стране — это 3,8 млрд руб., в натуральных единицах этот показатель составлял почти 745 тыс. МЕД (доля в 33,6%). Второе место по расходам на препараты для инъекционной косметологии в рейтинге занимает Санкт-Петербург: здесь с января по июнь покупатели потратили более 1 млрд руб. (доля в 9,4%).

Остальные субъекты существенно отстают: например, Краснодарский край, замыкающий тройку лидеров, формировал всего 4,2% (452,5 млн руб.), а в Московской области покупатели потратили еще меньше — 412,7 млн руб. (доля в 3,8%). Тем не менее этот регион можно отметить как самый быстрорастущий за последний год среди ТОР10 субъектов с точки зрения денежного объема. По итогам первого полугодия 2024 года продажи данного ассортимента в Московской области выросли на 67%, при этом натуральный объем продаж увеличился в пять раз.

Рис. Динамика продаж филлеров и биоревитализантов на розничном рынке России