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На базе данных СМДЛП фармкомпании составят список особенных аптек

27.08.2024
17:06
Екатерина Погонцева
Фармкомпании намерены составить неформальный список аптек, чьи данные в системе мониторинга движения лекарственных препаратов существенно отличаются от остальных. Речь идет о разного рода аномалиях, которые были выявлены в результате тщательного анализа сведений системы маркировки.
Фото: Екатерина Погонцева

Анализируя сведения системы МДЛП, фармкомпании выявили целый ряд аптечных предприятий, которые значительно отличаются от остальных. Например, несмотря на небольшое по площади помещение, на балансе учреждения числятся миллионы упаковок одного или нескольких лекарств. Участники профильной группы в Telegram теперь намерены объединить свои находки и составить общий список организаций, которые негативным образом влияют на аналитику фармкомпаний.

Анализ данных СМДЛП помог выявить некоторые странности в поведении разных участников фармацевтического рынка, рассказали представители фармкомпаний в ходе неофициальной встречи онлайн. Например, данные о стоках, которыми располагает производитель/импортер, не совпадают с показателями, которые подает дистрибьютор в систему МДЛП, или отгрузки оптовиком лекарств в аптеки могут превышать их фактическое наличие. 

Отклонения колеблются от -2% до -14%, поэтому пока не все фармкомпании доверяют этим данным. Они предпочитают оценивать и сравнивать показатели из разных источников. Подробнее читайте в материале «Помехи в движении» в «ФВ» № 19 (1148) от 27.08.2024.

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27.08.2024
Помехи в движении. На основании МДЛП фармкомпании составят список «нестандартных» аптек
Фармацевтический вестник №19 (1148) / 2024

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