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На льготные лекарства...

На льготные лекарства выделят почти 1,8 млрд руб

10.06.2024
18:16
Дина Коблова
Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому субъектам РФ будут направлены еще 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников. Всего в 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили почти 58 млрд рублей.
Фото: 123rf.com

Правительство направит субъектам России еще более 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, соответствующее распоряжение правительства №1401-р от 05.06.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эту социальную услугу могут претендовать инвалиды, ветераны, дети-инвалиды и чернобыльцы. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

«Президент особо отмечал важность сохранения такой поддержки, подчеркнув, что сбережение народа, укрепление здоровья людей являются долгосрочным приоритетом для нас», — поделился Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медизделия и лечебное питание. Всего в 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили почти 58 млрд рублей.

Премьер-министр также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать оперативность доведения Минздравом до получателей средств.

В феврале правительство планировало увеличить на 83,5 руб. норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий. Таким образом норма должна подняться с 1127,8 руб. до 1211,3 руб.

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