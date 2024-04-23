На чем может заработать государственная аптечная сеть

Медицинское направление

Необычным для себя бизнесом несколько лет назад занялись в ГУП УР «Аптеки Удмуртии». В состав предприятия вошел Центр косметологии и пластической хирургии.

«Это был актив республики в виде убыточного автономного учреждения здравоохранения. Не было ни активов, ни аппаратуры, ни помещений», — рассказал генеральный директор предприятия Константин Егоров.

Фармация выступила как венчурный инвестор, закупила для клиники новое оборудование, предоставила и отремонтировала помещение для стационара пластической хирургии.

«Мы выучили врачей и забрали на себя непрофильные сервисные функции — кадры, бухгалтерию, административно-хозяйственные вопросы, поддержали маркетинговой активностью», — поделился опытом Егоров.

По его словам, предприятие потратило в 10 раз меньше средств, чем частный инвестор, одновременно открывший аналогичную клинику с нуля.

Егоров рекомендует коллегам из других регионов внимательно изучить свои возможности по получению дополнительных доходов. «У крупной аптечной сети всегда есть сервисные службы, — говорит он. — Пользуясь активами предприятия, можно выбирать те направления деятельности, которые будет выгодно развивать. Мы занялись медицинским направлением, у других предприятий в наличии есть помещения, транспорт, свои особенности».

Девять кабинетов по забору анализов открыла за последние годы «Брянскфармация». По словам директора предприятия Михаила Иванова, эта работа приносит доход. «Мы сразу решаем несколько задач — получение дополнительной прибыли, эффективное использование пустующих площадей и приближение медицинской помощи населению районов», — отметил он.

Аптечная сеть проводит тендеры и заключает договоры с лабораториями для выполнения анализов. Однако предприятие могло бы открыть собственную лабораторию, если госсети других регионов присоединятся к проекту.

Константин Егоров: «Госсетям нужно искать возможности для заработка».

Санатории на балансе

Опытом управления непрофильными активами с «ФВ» поделился генеральный директор АО «Курганфармация» Андрей Золотарев. В 2021 году в состав предприятия вошли два убыточных санатория, материальная база которых не обновлялась с 1980-х годов.

Санатории «Озеро Медвежье» (27 га) и «Сосновая роща» (15 га) были объединены в одно юрлицо — АО «Курорты Зауралья» и слиты с фармпредприятием по распоряжению губернатора области.

За три года «Курганфармация» вложила в модернизацию их материальной базы 300 млн руб., из которых 100 млн руб. — безвозвратный кредит Сбербанка, выданный на специальных условиях (сохранение численности штата) в период Covid-19, еще 80 млн руб. внесла область увеличением уставного капитала курортов.

На эти средства предприятие построило новые помещения на территории санаториев, отремонтировало жилые корпуса, дом культуры, заменило асфальтовое покрытие, оборудовало пляж.

«Пришлось изыскивать средства, прилагать немало усилий, — рассказывает Золотарев. — Теперь курорты принципиально иначе выглядят, выросло количество проданных путевок». В одном из санаториев все путевки на летний сезон уже реализованы. Предприятие сотрудничает с фондом ОМС, ежегодно отыгрывающим конкурс по заездам граждан в рамках социальных программ.

Золотарев полагает, что приносить прибыль курорты начнут в 2026—2027 годах. Эти средства можно будет, в частности, вкладывать в развитие аптечной сети.

Другие возможности

Многие фармации получают дополнительную прибыль, сдавая в аренду неиспользуемые площади.

Арендаторами выступают маркетплейсы, пекарни, продуктовые магазины, рассказала генеральный директор «Фармации» Архангельской области Екатерина Сташкевич.

Новые направления деятельности развивают красноярские «Губернские аптеки», находящиеся в стадии трансформации.

Госсеть оказывает складские и транспортно-логистические услуги медицинским организациям края. «Считаем, что в перспективе это направление станет для нас одним из базовых», — говорит руководитель департамента информационной политики «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

«Губернские аптеки» организовали также производство косметических средств. «В этой области у нас есть опыт выхода на межрегиональные рынки. Сейчас наша продукция отправляется в Ижевск», — рассказал представитель сети, добавив, что компания планирует значительное увеличение объемов производства и расширение географии сбыта.

Анатолий Патюков: «Мы выросли из штанишек обычной аптечной сети, и сейчас структура нашего предприятия больше соответствует статусу многофункционального фармацевтического холдинга».

Неудавшаяся диверсификация

Не все проекты по расширению спектра деятельности фармации оказываются удачными. Некоторые требуют значительных вложений, которых нет у госпредприятий.

Неудачный опыт был у ГУП «Башфармация». В конце 2017 года путем реорганизации к предприятию был присоединен санаторий «Талкас».

Санаторий был убыточный, фармации удалось сократить размер убытка, но вывести актив в «ноль» не удалось, рассказала генеральный директор предприятия Светлана Ачакеева.

За семь лет фармация вложила в модернизацию санатория около 340 млн руб. собственных средств.

Ачакеева отметила, что развитие санатория было непрофильной функцией для госсети.

«Курорт располагается на берегу озера, и главное направление его работы — грязелечение, соответственно, обеспечить наполняемость мощностей удавалось только с мая по сентябрь, — пояснила руководитель сети. — В зимнее время наполняемость при проектной мощности 180 койкомест была до семи человек. При этом затраты на содержание штата сотрудников (40 человек) приходилось нести круглый год».

В декабре 2023 принято решение о приостановке деятельности санатория в структуре фарморганизации. Рассматривается продажа имущественного комплекса либо передача его на баланс региональных властей.