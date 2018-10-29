На европейском континенте резко упал уровень доверия к вакцинации

17:36
31 октября 2018

Илья Дугин

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В последние годы в странах ЕС значительно вырос уровень заболеваемости корью. Это является прямым последствием недоверия общественности и врачей к иммунизации и качеству вакцин, пишет Reuters.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, выявило разные тенденции в отношении к вакцинации в странах  Евросоюза. По словам  автора исследования - директора проекта «Доверяем вакцинам»  профессора Хейди Ларсен, ситуация очень противоречивая. В некоторых странах, в частности во Франции, Греции, Италии и Словении уровень уверенности населения и врачей в безопасности вакцин вырос по сравнению с 2015 г. В то же время в Чехии, Финляндии, Польше и Швеции он снизился.

Как отметил еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продуктовой безопасности  Витянис Андрюкайтис,  результаты исследования указывают на необходимость принятия мер общеевропейского масштаба. Он обратил внимание на то, что в Европе самый низкий уровень доверия к вакцинам, чем в других регионах мира, и что четыре из десяти стран с самым низким показателем расположены в Европе. Это уже упомянутые Франция, Греция, Италия и Словения, хотя в этих странах ситуация стала улучшаться.

«Сложившаяся ситуация с доверием к безопасности вакцин частично является последствием деятельности различных групп, выступающих против вакцинации и распространяющих заведомо ложную информацию через интернет, и имеющих высокое влияние на массы», - заявил г-н Андрюкайтис, добавив, что это не может не настораживать.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ»

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