На европейском континенте резко упал уровень доверия к вакцинации

Недавнее исследование, проведенное учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, выявило разные тенденции в отношении к вакцинации в странах Евросоюза. По словам автора исследования - директора проекта «Доверяем вакцинам» профессора Хейди Ларсен, ситуация очень противоречивая. В некоторых странах, в частности во Франции, Греции, Италии и Словении уровень уверенности населения и врачей в безопасности вакцин вырос по сравнению с 2015 г. В то же время в Чехии, Финляндии, Польше и Швеции он снизился.

Как отметил еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продуктовой безопасности Витянис Андрюкайтис, результаты исследования указывают на необходимость принятия мер общеевропейского масштаба. Он обратил внимание на то, что в Европе самый низкий уровень доверия к вакцинам, чем в других регионах мира, и что четыре из десяти стран с самым низким показателем расположены в Европе. Это уже упомянутые Франция, Греция, Италия и Словения, хотя в этих странах ситуация стала улучшаться.

«Сложившаяся ситуация с доверием к безопасности вакцин частично является последствием деятельности различных групп, выступающих против вакцинации и распространяющих заведомо ложную информацию через интернет, и имеющих высокое влияние на массы», - заявил г-н Андрюкайтис, добавив, что это не может не настораживать.

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