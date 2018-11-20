На гематологическом форуме в Новосибирске оценили состояние отечественной фармацевтики

Программа форума включала в себя широкий спектр проблем современной гематологической науки. На единой площадке представители врачебного сообщества обсуждали вопросы клеточных технологий, орфанных заболеваний, инфекций, вопросы организации гематологической помощи на амбулаторном этапе, миелопролиферативные заболевания, лимфопролиферативные заболевания и парапротеинемические гемобластозы.

В рамках форума состоялся ряд научных симпозиумов, касающихся обеспечения пациентов современными лекарственными препаратами. В частности, с докладом о современном состоянии фармацевтической отрасли в России выступил доктор медицинских наук, генеральный директор АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай. В своем выступлении Дмитрий Анатольевич рассказал о новых мировых трендах клеточной терапии и поделился итогами конференции AABB (American Association of Blood Banks) в Бостоне, которая определяет приоритетность этого направления для всех развитых стран.

«Благодаря достижениям отечественной фармацевтической отрасли Россия стала первой страной в мире, обеспечившей независимость от зарубежных поставок факторов свертывания крови для лечения гемофилии всех типов. Кроме того, ведутся клинические исследования новых форм рекомбинантных факторов крови. На стадии доклинических исследований находится биспецифическое антитело, целевой активатор Т-клеток для лечения лимфом и лейкозов. Эти факты свидетельствуют о том, что инновационная фармацевтика в России – объективная реальность», – отметил .

Итогом форума стало рабочее совещание главных специалистов-гематологов Сибирского федерального округа, посвященное экономическим и нормативно-правовым вопросам организации медицинской помощи пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями, на котором прозвучали доклады главных гематологов: Забайкальского края – Елены Дашеевой, Республики Бурятия – Оксаны Очировой и СФО – проф. Татьяны Поспеловой.

Знаменательно, что форум проводился в день рождения проректора по научной работе НГМУ, главного гематолога Сибирского федерального округа и Новосибирской области, д.м.н., проф. Татьяны Поспеловой.

Источник публикации: АО «Генериум»