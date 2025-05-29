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На каждую аптеку...

На каждую аптеку в России приходится два фармспециалиста

29.05.2025
13:11
Ольга Коберник
В России аккредитовано 170 тыс. фармспециалистов. За прошедший месяц аккредитацию прошло рекордное количество специалистов. Таким образом в среднем на каждую аптечную организацию приходится два специалиста.
Елена Неволина

На данный момент аккредитацию прошли 170 тыс. фармработников. Об этом на XXVII Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина, передает корреспондент «ФВ». 

В период с 24 апреля по 24 мая 2025 года Федеральный аккредитационный центр поставил рекорд, аккредитовав 61 тыс. фармработников, сообщила Неволина. Всего к настоящему моменту в стране аккредитовано 170 тыс. специалистов. «С учетом того, что часть из них работает в оптовом звене, в среднем на каждую аптечную организацию приходится два специалиста», — отметила эксперт.

Она ожидает, что до конца 2025 года аккредитация будет проходить интенсивно: документы подадут все работники, ранее получавшие сертификаты специалиста. «И мы достигнем того числа, которое сможет обеспечить населению квалифицированный отпуск лекарственных препаратов», — сказала Неволина.

Исполнительный директор РААС Александр Опарин добавил, что крупные аптечные сети заинтересованы в найме профессионалов, а не просто продавцов, что способствует получению работниками фармобразования и прохождению периодической аккредитации.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 16:22
Аккредитация - это ужас и кошмар, программа недоработана, отклонили уже 5 раз, стаж провизорский - больше 20лет. Требуют документы, которых не было никогда. Интересно, как же меня лицензировали столько раз? Подозреваю, что придётся менять профессию кардинально.
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