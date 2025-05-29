На каждую аптеку в России приходится два фармспециалиста

На данный момент аккредитацию прошли 170 тыс. фармработников. Об этом на XXVII Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказала исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина, передает корреспондент «ФВ».

В период с 24 апреля по 24 мая 2025 года Федеральный аккредитационный центр поставил рекорд, аккредитовав 61 тыс. фармработников, сообщила Неволина. Всего к настоящему моменту в стране аккредитовано 170 тыс. специалистов. «С учетом того, что часть из них работает в оптовом звене, в среднем на каждую аптечную организацию приходится два специалиста», — отметила эксперт.

Она ожидает, что до конца 2025 года аккредитация будет проходить интенсивно: документы подадут все работники, ранее получавшие сертификаты специалиста. «И мы достигнем того числа, которое сможет обеспечить населению квалифицированный отпуск лекарственных препаратов», — сказала Неволина.

Исполнительный директор РААС Александр Опарин добавил, что крупные аптечные сети заинтересованы в найме профессионалов, а не просто продавцов, что способствует получению работниками фармобразования и прохождению периодической аккредитации.