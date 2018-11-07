На конгрессе Российского общества урологов обсудили релиз-активный препарат

Международные и отечественные спикеры обращались в докладах к существующим рекомендациям, а также обсуждали инновационные подходы к ведению пациентов с урологической патологией. Так, на конгрессе неоднократно упоминался феномен релиз-активности, присущий классу препаратов российской фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг», возглавляемой профессором Олегом Эпштейном.

Данными о применении релиз-активного препарата Афалаза у пациентов с симптомами нарушенного мочеиспускания на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы (СНМП/ДГПЖ) поделился профессор МГМСУ им. А.Е. Евдокимова Павел Раснер. Свой доклад он начал с вопроса: «Возможна ли профилактика ДГПЖ?». Профессор затронул основные проблемы, с которыми обращаются мужчины к врачам-урологам – симптомы со стороны мочевыводящих путей, эректильную дисфункцию, болевой синдром, и обозначил потребность в лекарственном средстве, которое смогло бы решить эти проблемы в комплексе. Докладчик описал механизм действия препарата Афалаза, содержащего 2 компонента: релиз-активные антитела к простатспецифическому антигену и релиз-активные антитела к NO-синтазе. Затем он подробно осветил доказательную базу препарата, включающую ряд серьезных клинических исследований, в том числе плацебо-контролируемых.

Особое внимание профессор уделил завершенному в 2017 г. многоцентровому исследованию Афалазы, в котором приняло участие более 200 пациентов с ДГПЖ. В нем было показано, что применение препарата на ранних стадиях заболевания позволяет значимо снизить выраженность симптомов со стороны мочевых путей, уменьшить объем предстательной железы, улучшить показатели мочеиспускания. В заключение Павел Раснер высказал мнение, что Афалаза расширяет арсенал имеющихся средств для лечения СНМП и может быть клиническим решением для пациентов с начальными симптомами нарушенного мочеиспускания.