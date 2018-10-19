На научно-практической школе-конференции обсудили эффективность релиз-активных препаратов

В рамках четвертой научно-практической школы-конференции «Аллергология и клиническая иммунология (иммунодиагностика, иммунопрофилактика, иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных болезней)» прошел симпозиум «Клинические аспекты дифференциальной диагностики иммунозависимых заболеваний».
Большой интерес вызвал доклад председателя симпозиума, академика РАН Юрия Лобзина о дифференциальной диагностике лихорадок. Профессор Татьяна Федоскова осветила вопросы инсектной аллергии.
Доклад профессора Алексея Глазунова «Использование релиз-активных препаратов при инфекционных болезнях у детей» раскрыл возможности применения новых инновационных препаратов в лечении детских инфекций при иммунозависимых и аллергических заболеваниях.
«Высокое распространение иммунозависимых и аллергических заболеваний у детей требует новых подходов к их лечению и профилактике. Необходимо использовать детские формы, прошедшие клинические исследования в детской популяции», – сказал докладчик.
В обсуждении доклада приняли участие слушатели школы-конференции. Было отмечено, что релиз-активные препараты – лекарственные средства с доказанной эффективностью и подтвержденной безопасностью у детей. Феномен релиз – активности открыл российский ученый – научный руководитель компании «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн.
Школа-конференция проводится под эгидой ФМБА России. На ней разбираются актуальные вопросы аллергологии, фундаментальной и клинической иммунологии, организованы «круглые столы» для изучения иммунодиагностических систем и инновационных лекарственных средств, проводятся клинические разборы случаев иммунозависимых и инфекционных заболеваний, а также мастер-классы по современной иммунодиагностике и лечению иммунодефицитов.
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