На научно-практической школе-конференции обсудили эффективность релиз-активных препаратов

12:49
7 ноября 2018
211

В рамках четвертой научно-практической школы-конференции «Аллергология и клиническая иммунология (иммунодиагностика, иммунопрофилактика, иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных болезней)» прошел симпозиум «Клинические аспекты дифференциальной диагностики иммунозависимых заболеваний».

Большой интерес вызвал доклад председателя симпозиума, академика РАН Юрия Лобзина о дифференциальной диагностике лихорадок. Профессор Татьяна Федоскова осветила вопросы инсектной аллергии.

Доклад профессора Алексея Глазунова «Использование релиз-активных препаратов при инфекционных болезнях у детей» раскрыл возможности применения новых инновационных препаратов в лечении детских инфекций при иммунозависимых и аллергических заболеваниях.

«Высокое распространение иммунозависимых и аллергических заболеваний у детей требует новых подходов к их лечению и профилактике. Необходимо использовать детские формы, прошедшие клинические исследования в детской популяции», – сказал докладчик.

В обсуждении доклада приняли участие слушатели школы-конференции. Было отмечено, что релиз-активные препараты – лекарственные средства с доказанной эффективностью и подтвержденной безопасностью у детей. Феномен релиз активности открыл российский ученый – научный руководитель компании «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн.

Школа-конференция проводится под эгидой ФМБА России. На ней разбираются актуальные вопросы аллергологии, фундаментальной и клинической иммунологии, организованы «круглые столы» для изучения иммунодиагностических систем и инновационных лекарственных средств, проводятся клинические разборы случаев иммунозависимых и инфекционных заболеваний, а также мастер-классы по современной иммунодиагностике и лечению иммунодефицитов.

Компании
Материа Медика Холдинг
Российский фармпроизводитель
Также по теме
19.10.2018
Ученые обсудили релиз-активные препараты в рамках Российской гастроэнтерологической недели
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
6264
02.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов 
1574
02.11.2018
Росздравнадзор выдал Ozon.ru предостережение за интернет-торговлю лекарствами
1476
02.11.2018
УФАС требует приостановить исполнение контрактов, заключенных без торгов с ГП НО «НОФ»
1433
02.11.2018
Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья
1419