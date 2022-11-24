На обеспечение детей из программы ВЗН в фонде «Круг добра» потребуется 37 млрд рублей

Регионы уже подали заявки на лекарственное обеспечение пациентов за счет программы ВЗН на 2023 год. Об этом на «круглом столе» «Лекарственное обеспечение пациентов в рамках ВЗН и фонда «Круг добра», организованном Всероссийским союзом пациентов, рассказала руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, на конец года в регистре ВЗН будет 16 171 ребенок. Лекарственное обеспечение этих пациентов с 2023 года должно осуществляться за счет фонда «Круг добра». Сегодня, 24 ноября, Госдума в третьем чтении приняла соответствующие поправки в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан».

«Мы собрали заявки на детей. Максимум на их обеспечение понадобится 37 млрд руб. Планируется, что будут закупаться 16 МНН для 17 нозологий», – сказала Максимкина.

Она добавила, что бюджет фонда «Круг добра» все равно останется профицитным. В этом случае, по ее мнению, Минздрав и Минфин могли бы принять решение о финансировании лекарственного обеспечения еще какой-либо когорты пациентов без учета возраста за счет средств фонда.

В проекте федерального бюджета, который сегодня также принят в третьем чтении, на финансирование фонда «Круг добра» заложено 144,7 млрд руб. Из них на зарегистрированные препараты будет потрачено 103,7 млрд руб., на незарегистрированные – 41 млрд руб.

На официальном сайте фонда указывается, что за время существования «Круга добра» на закупку лекарств и оказание медпомощи заключены контракты или находятся в стадии заключения на сумму 88,6 млрд руб. Согласно отчету фонда за 2021 год, в прошлом году потрачен 31 млрд руб., соответственно, затраты текущего года могли составить около 58 млрд руб. По данным Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения, на 24 октября 2022 года заключено контрактов на поставку зарегистрированных лекарств на сумму 40,12 млрд руб.

Согласно федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год, на незарегистрированные лекарства для «Круга добра» в текущем году заложено 38,4 млрд руб., на зарегистрированные – 40,2 млрд руб.