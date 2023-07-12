Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
На площадке РСПП...

На площадке РСПП обсудят необходимые шаги для производства фармсубстанций с нуля

12.07.2023
16:27
Маргарита Грошева
Производители субстанций и производители малой и среднетоннажной химии планируют разобрать конкретные примеры и сформировать предложения, необходимые для стимулирования производства фармсубстанций и интермедиатов. Этим займется рабочая группа на базе РСПП.
Александр и Инна Семеновы | Фото: Пресс-служба «Активного компонента»

На базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будет создана рабочая группа, участники которой обсудят конкретные кейсы и проработают возможность производства субстанций по полному циклу, начиная с интермедиатов. Об этом в интервью «ФВ» сообщил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

«Цель группы — выстроить конкретные кейсы по возможностям производства определенных субстанций по-настоящему полного цикла, начиная с интермедиатов. Речь идет прежде всего о препаратах перечней СЗЛС и ЖНВЛП», — указал Семенов. По его словам, в группу вошли российские производители субстанций и производители малой и среднетоннажной химии. К работе группы также может присоединиться одна из дочерних компаний «Газпромнефти», уточнил Семенов. «ФВ» направил запрос в компанию, чтобы уточнить информацию.

Завершить работу и предоставить информацию представителями власти планируется где-то к началу IV квартала 2023 года. «С Минпромторгом мы будем обсуждать, согласовывать конкретные целевые шаги и преференции, необходимые конкретным предприятиям, которые берут на себя обязательства сделать определенные позиции в определенных объемах, в определенном ценовом диапазоне и с определенным гарантированным заказом», — сообщил Семенов.

В интервью он вместе с генеральным директором «Активного компонента» Инной Семеновой также рассказал, какие инструменты для развития отечественного производства субстанций сейчас не работают, а какие необходимо ввести. Подробнее читайте в «ФВ» № 16 (1115).

Читать материал полностью

11.07.2023
Александр Семенов: «Если российская фарма — подросток, то европейская фарма в области производства субстанций — вообще дети»*
Фармацевтический вестник №16 (1115) / 2023

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.