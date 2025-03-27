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На производство отечественных ветпрепаратов направят 5 млрд рублей до 2030 года

27.03.2025
17:19
Дина Коблова
Правительство выделит около 5 млрд руб. до 2030 года на разработку отечественных ветеринарных препаратов в рамках нацпроекта по продовольственной безопасности. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в 2024 году уже создано 14 новых вакцин для животных, а к 2030 году доля российских ветпрепаратов должна вырасти до 70%.
Дмитрий Патрушев | Фото: пресс-служба правительства

Правительство планирует направить на создание отечественных ветеринарных препаратов около 5 млрд руб. до 2030 года. Средства направят в рамках федерального проекта нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора, передает пресс-служба правительства.

«У Россельхознадзора создана сильная научная база. Так, Федеральный центр охраны животных не первый год занимается разработкой вакцин. Только в 2024 году на его площадке появились 14 новых препаратов для профилактики болезней крупного рогатого скота, птицы и домашних питомцев», — заявил Патрушев.

В 2025 году в информационной системе в области ветеринарии ввели в эксплуатацию новую функцию по рецептурному отпуску ветпрепаратов. Она призвана повысить прослеживаемость применения антибиотиков и усилить контроль за назначением соответствующего лечения животным.

Патрушев также обратил внимание, что, несмотря на напряженную обстановку, связанную с болезнями животных во всем мире, в России эпизоотическая обстановка стабильная. Специалисты Россельхознадзора проводят профилактические мероприятия на производствах, исследования поголовья на наличие заболеваний, маркировку, учет и вакцинацию животных.

В прошлом году глава Минсельхоза сообщила, что Россия на фоне сокращения поставок зарубежных вакцин для АПК наращивает собственное производство. Долю российской продукции планируется поднять с 50 до 60% по вакцинам и до 70% — по ветпрепаратам.

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