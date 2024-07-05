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На ратификацию в...

На ратификацию в Госдуму внесен протокол об электронной торговле в ЕАЭС

05.07.2024
18:25
Дина Коблова
В Госдуму внесен на ратификацию протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документом регулируются вопросы перемещения через границу товаров электронной торговли.
Фото: 123rf.com

Президент внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Законопроект № 661847-8 направлен на комплексное регулирование вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.

Как следует из пояснительной записки, протокол был подписан 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге главами государств — членов ЕАЭС.

Документом предусмотрено выделение товаров, приобретенных в рамках внешней электронной торговли, в отдельную категорию товаров с определением особенностей ее регулирования. Кроме того, протокол предполагает введение института оператора электронной торговли, использование при таможенном декларировании нового вида декларации (декларация на товары электронной торговли), возможность реализации товаров внешней электронной торговли физическим лицам с использованием таможенных («бондовых») складов, особенности применения таможенных платежей.

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