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На складе с...

На складе с ветпрепаратами в Красноярске выявили грубые нарушения

29.07.2025
11:00
Дина Коблова
Россельхознадзор выявил серьезные нарушения на складе ветпрепаратов в Красноярске. Проверка показала отсутствие учета лекарств, ненадлежащие условия хранения и реализацию незарегистрированной вакцины «Нобилис» нидерландского производства. В отношении компании возбуждены административные дела, материалы направлены в суд.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю

На оптовом складе по хранению и реализации ветеринарных препаратов в Красноярске выявили грубые нарушения лицензионных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Проверка показала, что лакокрасочное покрытие на стенах склада не позволяет провести влажную уборку в помещении. На предприятии не ведут учет лекарств для животных, в том числе препаратов с ограниченным сроком годности. В холодильных камерах для хранения термолабильных лекарственных препаратов нет сертифицированных приборов для измерения температурного режима.

Кроме того, на складе реализуют контрафактную вакцину против инфекционного бронхита кур и болезни Ньюкасла, которую производят в Нидерландах под брендом «Нобилис». Препарат не вводился в гражданский оборот на территории РФ.

В отношении юрлица возбуждены дела о нарушении ч.1 ст.6.33 (обращение контрафактных и незарегистрированных лекарств) и ч.4 ст.14.1 (нарушение условий лицензирования) КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в суд, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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