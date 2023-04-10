На всеобщее лекарственное обеспечение потребуется около 500 млрд рублей

На лекарственное обеспечение всех граждан нельготных категорий может потребоваться 500 млрд руб., сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. При условии, что выписка препаратов будет ограничена Перечнем ЖНВЛП и будут определены заболевания, не подлежащие возмещению. К такому выводу пришли эксперты на «круглом столе», посвященном лекарственному страхованию в Госдуме, передает корреспондент «ФВ».

При этом программа 14 ВЗН и орфанные заболевания должны быть выделены в отдельную группу. Например, все эти пациенты могли бы обеспечиваться фондом «Круг добра», где по итогам 2023 года ожидается профицит в 140 млрд руб.

По словам депутата, необходимо решить, к чему относится лекарственное обеспечение: к социальной поддержке, или это часть медицинской помощи. Правильно было бы отнести его к медицинской помощи, считает Куринный. По его мнению, сохранение подхода, когда только часть населения обеспечивается лекарствами за счет государства с медленным добавлением новых групп пациентов, не способно повлиять на показатели смертности.

При введении всеобщего лекарственного обеспечения, полагает депутат, следует предусмотреть повышение ответственности медицинских работников за обоснованную выписку лекарственных препаратов, а также обеспечить приверженность лечению со стороны граждан.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова полагает, что на всеобщее лекобеспечение потребуется 460 млрд руб. По ее словам, чтобы приближаться к уровню затрат на лекобеспечение новых стран Евросоюза, необходимо ежегодно добавлять 200—250 млрд руб. к тому, что сегодня тратит государство.

По словам руководителя Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елены Максимкиной, примерно о 500 млрд руб. шла речь в 2019 году в Минздраве, когда в последний раз активно обсуждалось лекарственное обеспечение всех граждан.

Прорабатывая эту модель, Минздрав предлагал несколько вариантов финансирования, рассказала Максимкина. Это могла быть одинаковая плоская шкала подоходного налога, или единый взнос. Один вариант реализовался: налог для граждан, доход которых превышает 5 млн руб. «Я думаю, мы можем продолжить идти по этому пути и граждан с более высокими доходами дополнительно облагать налогами. Если дополнительно накладывать нагрузку на бизнес, бизнес будет платить «черную» зарплату», — сказала она. Максимкина отметила, что в бюджете изыскать 500 млрд руб. сейчас не удастся.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что Минздрав идет по пути расширения лекарственного обеспечения за счет отдельных нозологий, которые приводят к инвалидизации. О программе всеобщего лекарственного обеспечения речи пока не идет.

В то же время он согласился, что необходимо реформировать систему лекобеспечения. Например, до сих пор не решен вопрос монетизации льгот, когда граждане на федеральном уровне выбирают денежную компенсацию, а на региональном уровне получают лекарства. По словам Глаголева, это социальный вопрос, который надо решать с другими министерствами.