Набор пациентов начат через 10,5 недель после подачи документов в регуляторные органы

15:56
31 октября 2018
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Команда ОСТ начала набор пациентов на территории Болгарии в исследование III фазы препарата для лечения эректильной дисфункции у мужчин.

От первоначальной подачи документов в регуляторные органы до включения первого пациента прошло всего 10,5 недель. 

«С момента подачи документов на получение разрешения на проведение клинических исследований в странах Европы до включения первого пациента обычно проходит 3,5-4,5 месяца, – комментирует директор по клиническим операциям ОСТ Ирина Петрова. – Проводя исследование на территории Болгарии, мы обеспечили старт проекта всего за 2,5 месяца». 

В исследовании примут участие свыше 700 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 70 лет, которые будут набираться исследовательскими центрами на территории Болгарии, России, Латвии и Украины. В рамках данного проекта команда ОСТ отвечает за регуляторику, логистику, проектный менеджмент и мониторинг.

Источник публикации: ОСТ

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