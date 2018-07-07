Набор пациентов начат через 10,5 недель после подачи документов в регуляторные органы

От первоначальной подачи документов в регуляторные органы до включения первого пациента прошло всего 10,5 недель.

«С момента подачи документов на получение разрешения на проведение клинических исследований в странах Европы до включения первого пациента обычно проходит 3,5-4,5 месяца, – комментирует директор по клиническим операциям ОСТ Ирина Петрова. – Проводя исследование на территории Болгарии, мы обеспечили старт проекта всего за 2,5 месяца».

В исследовании примут участие свыше 700 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 70 лет, которые будут набираться исследовательскими центрами на территории Болгарии, России, Латвии и Украины. В рамках данного проекта команда ОСТ отвечает за регуляторику, логистику, проектный менеджмент и мониторинг.

Источник публикации: ОСТ