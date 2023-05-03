Начался суд между Gilead и правительством США из-за патентов на ВИЧ-препараты

В США началось судебное разбирательство между Gilead Sciences и правительством, пишет CNBC. Правительство утверждает, что производитель нарушил патенты на несколько препаратов, которые используются в рамках доконтактной профилактики (PrEP) ВИЧ.

США подали иск против Gilead в 2019 году. Компанию обвинили в том, что она нарушила четыре патента, выданные государственным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и касающимся препаратов «Трувада» и Descovy.

По мнению властей, производитель зарабатывает на них миллионы долларов, но не платит CDC лицензионные отчисления. Gilead отвергла эти обвинения.

Согласно иску правительства, в середине 2000 годов специалисты из CDC обнаружили, что эмтрицитабин и тенофовир очень эффективны в профилактике ВИЧ-инфекции. И «Трувада», и Descovy от Gilead содержат оба этих активных компонента. Совокупные продажи двух этих средств по всему миру в 2022 году составили около 2 млрд долл.

«Gilead неоднократно отказывалась получить лицензию от CDC на использование запатентованных схем, — написали юристы Министерства юстиции. — Gilead получила миллиарды от PrEP за счет продажи «Трувады» и Descovy, но не выплатила никаких гонораров CDC».

Компания заявляет, что «Gilead не только изобрела «Труваду» и Descovy, но и концепция использования «Трувады» для профилактики ВИЧ была хорошо известна к тому времени, когда правительство пыталось получить на нее патенты».