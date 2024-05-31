Национальная фармпалата оценила кадровый состав аптек

Национальная фармпалата (НФП) совместно с Российской ассоциацией аптечных сетей (РААС) провела опрос среди фармработников (2 193 участников вебинаров, из них 91% работают в аптеке), а также работодателей (18 аптечных сетей), чтобы понять, кто работает в аптеках. Результаты были представлены экспертами в ходе XXVI Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2024», передает корреспондент «ФВ».

За три года (2021-2023 годы) прошли периодическую аккредитацию 53 918 фармработников. При этом в России работает около 76 тыс. аптечных организаций. «За I квартал 2024 года мы видим, что большого роста числа аккредитованных сотрудников нет. Пока получается, что мы не набираем одного аккредитованного сотрудника на каждую точку, — сказала исполнительный директор НФП Елена Неволина. — Среди опрошенных большая часть работников пока набирает баллы. Прошли аккредитацию чуть более 35%».

Большинство респондентов отметили, что процесс набора необходимого количества часов не стал сложнее, а знания стали глубже и практикоориентированными.

Работодатели, которых опросил РААС, отметили, что количество предложений о работе в два раза превышает число соискателей. Специалисты не готовы релоцироваться даже ради того, чтобы получить лучшую должность, признали сотрудники кадровых служб.

Большинство респондентов – 78% — отметили, что не обращают внимания, среднее или высшее образование имеет соискатель. «Среди фармработников 67% сказали, что не видят разницы в уровне знаний приобретенных лицами при получении высшего и среднего образования», — сказала Неволина. Около 30% сотрудников аптек – люди пенсионного или глубоко пенсионного возраста.

«Борьба за сотрудника на рынке сейчас более конкурентна, чем борьба за потребителя», — согласился исполнительный директор РААС Александр Опарин. При этом он отметил, что престижа у профессии на рынке нет: работа в аптеке приравнивается к «торгашам». Кроме того, работодатель не видим разницы в компетенциях выпускников высшей школы и среднего профессионального образования.

У выпускников фармфакультетов и колледжей Опарин отметил незнание нормативной базы, низкие коммуникативные навыки, незнание фармако-терапевтических групп, отсутствие фармконсультирования.