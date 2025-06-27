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Национальная ветпалата заявила...

Национальная ветпалата заявила о сокращении поставок ветеринарных вакцин в несколько раз

27.06.2025
17:52
Дина Коблова
Национальная ветеринарная палата сообщила о сокращении поставок вакцин для кошек и собак: в 2025 году их поступает в два-три раза меньше, чем годом ранее. Россельхознадзор запланировал совещание с производителями, а в Минсельхозе назвали ситуацию стабильной. Ранее глава Россельхознадзора заявил, что ушедшие из России зарубежные компании уже не смогут вернуть свою долю на рынке ветпрепаратов и вакцин.
Фото: 123rf.com

Ассоциация «Национальная ветеринарная палата» (НВП) заявила о нехватке в последние месяцы в России вакцин для кошек и собак. Соответствующее письмо, направленное в Россельхознадзор и Минсельхоз, есть в распоряжении «Известий».

Авторы обращения указали, что в 2025 году в клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200–300 животных, а в поставках приходит 10–20 доз. Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трехкратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей», — сообщили в ассоциации.

Авторы письма попросили производителей, импортеров и заинтересованные ведомства в кротчайшие сроки выработать решение этой проблемы.

В пресс-службе Россельхознадзора журналистам подтвердили получение письма от НВП и сообщили о договоренности провести видеосовещание с привлечением всех производителей вакцин для животных, а также дистрибьюторов, чтобы разобраться в ситуации.

При этом в Минсельхозе назвали ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами стабильной. По данным министерства, их выпуском занимаются 90 российских производителей. Всего в России зарегистрировано 2457 ветпрепаратов, из которых 1578 — отечественного производства (64,2%), включая 368 вакцин.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ушедшие из России зарубежные компании уже не смогут вернуть свою долю на рынке ветпрепаратов и вакцин в РФ из-за высокой конкуренции со стороны российских производителей.

«Мы за последние годы пересмотрели систему контроля и надзора, приняли много нормативных актов. Раньше не могли это сделать, потому что слишком много лоббистов было заинтересовано в том, чтобы западные компании работали на нашем рынке», — поделился Данкверт.

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