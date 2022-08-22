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Национальную процедуру регистрации медизделий продлят до конца 2025 года

22.08.2022
15:40
Маргарита Грошева

В ЕЭК одобрили изменения, которые продлевают национальную процедуру регистрации МИ еще на три года. Документ должны ратифицировать внутри стран — членов ЕАЭС.

Фото: eec.eaeunion.org

Регистрацию медицинских изделий по национальным правилам продлят до 31 декабря 2025 года. Соответствующие изменения одобрил Совет Евразийской экономической комиссии. Они вносятся в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года.

Проект протокола направлен в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания документа.

Принятие протокола должно обеспечить плавное формирование общего рынка медицинских изделий в рамках Союза, считают в ЕЭК.

Согласно действующим правилам процедура регистрации медизделий по национальной процедуре возможна до конца 2022 года. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения возобновила прием документов на регистрацию МИ по национальным правилам в июле.

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