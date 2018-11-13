Нацпрограмме по онкологии нужна золотая середина

Деньги как будто есть

«Нацпрограмма по онкологии превалирует в общей структуре расходов на проект по здравоохранению, – напомнил директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский. – В течение шести лет нее будет выделено 1,038 трлн рублей. Учитывая сложное состояние российского бюджета, ограниченность ресурсов, наверное это значимые деньги. Если мы говорим о необходимости решать все задачи, которые стоят перед государством в борьбе со злокачественными новообразованиями, этих ресурсов явно недостаточно».

Главный вопрос, который всех волнует: как будут расходоваться выделенные деньги? В качестве приоритета указываются капитальные инвестиции на строительство новых зданий и сооружений выделяется. Именно эта статья, по словам Юрия Крестинского, вызывает больше всего вопросов с точки зрения акцентов программы.

Лекарственная терапия – одна из основных составляющих лечения онкологических больных. До сих пор финансирование этого вида помощи было довольно скудным. Так, по итогам 2017 г. было около 74 млрд руб. «Эта цифра должна быть в разы больше, – считает Крестинский. – Включение в список ЖНВЛП 22 новых лекарственных противоопухолевых препаратов в 2017 г. и еще 11 лекарств в 2018 г. ставит вопрос: а есть ли на них деньги? Только для 11 препаратов на обеспечение потребности системы здравоохранения, по оценкам, нужно дополнительно 70 млрд руб. А есть ли деньги для предыдущих 22 препаратов?».

Региональная критика

Заместитель председателя профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России Дмитрий Борисов обратил внимание, что уровень финансирования лекарственной терапии очень различается от региона к региону. «Отчасти это происходит из-за субъективных факторов, которые используются при расчете тарифов в конкретном регионе. Понятно, что могут территориальные особенности, но не в десятки раз», – отметил он.

Во время конгресса онкологи из регионов неоднократно подтверждали, что сталкиваются в работе с дефицитом средств. И нередко по этой причине не могут назначить инновационные препараты. Возможно, эту проблему хотя бы частично решит дополнительное финансирование именно химиотерапии.

Однако дополнительные средства могут обернуться и головной болью для онкологов. Государство намерено контролировать расход средств. В рамках клинико-статистических групп (КСГ) созданы около тысячи схем лечения. В реестре счета медицинской организации будет выделен отдельный блок по оказанной медпомощи онкологическим больным, где будут указываться сроки направления пациентов на обследование и назначения лечения, диагноз, гистологическая характеристика опухоли, схема лечения. Вся эта информация будет стекаться в Федеральный фонд ОМС (ФФОМС).

И уже сегодня представители ФФОМС критикуют деятельность онкологической службы России. Анализ параметров оказанной медпомощи онкопациентам показывает, что врачи редко используют в практике инновационные препараты, а больше склоняются к дешевым схемам лечения.

Согласно информации ФФОМС, 60% онкологических госпитализаций оплачивается по двум КСГ круглосуточного стационара – 146 и 148 («Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях»), средняя стоимость которых за 9 месяцев 2018 г. составила 27,6 тыс. руб. Как правило выбираются одни и те же схемы лечения. На десять самых популярных схем приходится 43,6%. Начальник Управления модернизации ОМС ФФОМС Ольга Царева посетовала: создается впечатление, что врачи как выучили десять схем в ординатуре, так и используют их.

Вам лечение или схему

Онкологи в корне не согласны с такой оценкой. Представитель Петропавловск-Камчатского онкологического диспансера напомнила, что таргетные препараты имеют узкую направленность, применяются примерно в 20% случаев, а основная масса онкобольных лечится по стандартным схемам. «И если посмотреть в клинические рекомендации, то самые ходовые схемы лечения как раз отошли к недорогим КСГ. Мне не понятен этот упор на разнообразие схем лечения в отчетности», – отметила она.

Дмитрий Борисов поддержал ее: сосредоточение массового лечения в нескольких КСГ не плохо, ведь базовую терапию никто не отменял. «Многие из докторов видели пациентов, у которых лечение начиналось с дорогой казуистики, которая результатов не принесла», – добавил он.

В то же время он не отрицает, что часто в регионах пациенту сразу назначают симптоматическое лечение, и не лечат онкологическое заболевание. Об этом же рассказал Исполнительный директор Ассоциации онкологов, врач-онколог НМИЦ онкологиии им.Н.Н. Блохина России Александр Петровский: «Мы провели аудиты нескольких онкологических служб. Не было ни одной медорганизации, которая хотя бы в 50% случаев лечила в соответствии с клиническими рекомендациями. Были медорганизации, которые в 100% лечили без клинических рекомендаций. В одном регионе проанализировали случаи смерти больных с раком легкого: 15 человек были отправлены на симптоматическое лечение, и только четверым больным назначено онкологическое лечение. Подобное происходит в большинстве регионов».

То есть получается, что в федеральном центре провели детальный расчет схем лечения по клиническим рекомендациям, выделили определенное количество средств на реализацию. Но в регионах ситуация разная. Где-то есть доктора, которые идут в ногу со временем, изо всех сил стараются вылечить пациента. И теперь они не очень понимают, чего от них хотят: правильного лечения или использования разнообразных схем. А где-то есть врачи, сразу назначающие симптоматическое лечение, то ли из-за отсутствия денег, то ли из-за недостатка образования. Понятно, что результаты реализации окнопрограммы будут в этих двух типах субъектах разные. И как сделать так, чтобы выделенные деньги не ушли в песок, чтобы ситуация с онкологическим лечением выправилась по всей стране, а не в отдельных субъектах, пока не ясно.