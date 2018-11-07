Назначен новый генеральный директор Roche в России

14:14
9 ноября 2018

Елена Калиновская

88

Roche в России возглавит Ларс Нилсен. Как отмечают в компании,  новый генеральный директор российского филиала приступит к работе с 1 января 2019 г.

Ларс Нилсен

В новой должности Ларс Нилсен будет подчиняться Адриано Треве, руководителю региона Центральной Восточной Европы, Турции, России и Индийского Субконтинента (CEETRIS). Ларс Нилсен сменит Ненада Павлетича, который руководил российским подразделением Roche с 2014 года и в октябре 2018 г. принял решение продолжить свою карьеру за пределами компании.

В настоящее время Ларс Нилсен является коммерческим руководителем Roche  по региону Латинская Америка. Он присоединился к Roche в Базеле в 1993 г. в качестве коммерческого менеджера по региону Восточная Европа. За последние 25 лет Ларс занимал глобальные и региональные роли в различных сферах, таких как аудит, финансы и организация коммерческой деятельности. В 2010 г. Ларс был назначен генеральным директором Roche Венесуэла. В 2013 г. Ларс занял позицию руководителя коммерческой функции направления «Онкология» в глобальном стратегическом подразделении, прежде чем вступил в должность руководителя региона в 2014 г.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
07.11.2018
Директором R&D подразделения ГК «Герофарм» стал Роман Драй
22.10.2018
Министра здравоохранения Алтайского края повысили в должности
10.10.2018
Новым СЕО и председателем совета директоров «Хартманн» стала Бритта Фюнфштюк
Популярное
04.11.2018
Создается новая аптечная ассоциация
7443
04.11.2018
Эксперт: Производители должны пересмотреть взаимоотношения с аптечными сетями
1614
Вчера
Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке
1520
Вчера
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
1474
06.11.2018
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
1422