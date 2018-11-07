Назначен новый генеральный директор Roche в России

В новой должности Ларс Нилсен будет подчиняться Адриано Треве, руководителю региона Центральной Восточной Европы, Турции, России и Индийского Субконтинента (CEETRIS). Ларс Нилсен сменит Ненада Павлетича, который руководил российским подразделением Roche с 2014 года и в октябре 2018 г. принял решение продолжить свою карьеру за пределами компании.

В настоящее время Ларс Нилсен является коммерческим руководителем Roche по региону Латинская Америка. Он присоединился к Roche в Базеле в 1993 г. в качестве коммерческого менеджера по региону Восточная Европа. За последние 25 лет Ларс занимал глобальные и региональные роли в различных сферах, таких как аудит, финансы и организация коммерческой деятельности. В 2010 г. Ларс был назначен генеральным директором Roche Венесуэла. В 2013 г. Ларс занял позицию руководителя коммерческой функции направления «Онкология» в глобальном стратегическом подразделении, прежде чем вступил в должность руководителя региона в 2014 г.