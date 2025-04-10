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Назван победитель номинации «Сделка года» в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
21:29
Стал известен победитель в номинации «Сделка года» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Продажа акций «Промомед» на Московской бирже в рамках IPO на 6 млрд руб. названа победителем в номинации «Сделка года» конкурса «Платиновая унция».

На победу в этой номинации также претендовали:

  • Покупка «Риглой» юридических лиц, владеющих аптеками Farmani и «Аптечество». Сети включают 375 аптек, которые находятся в восьми регионах России;
  • Покупка «Р-Фарм» резидента особой экономической зоны в Санкт-Петербурге – компании «Балтфарм»;
  • Покупка производителем биодобавок и лекарств ВТФ завода немецкой компании Bionorica в Воронежской области;
  • Стратегическое партнерство сети «Монастырёв.рф» и «Планеты здоровья»;
  • Продажа акций «Озон Фармацевтика» на Московской бирже в рамках IPO на 3,45 млрд руб.;
  • Покупка «Риглой» сетей «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В состав сетей входят 282 аптеки, расположенные во всех регионах Дальнего востока, за исключением Чукотского округа;
  • Покупка компанией «Мирролла» фармзавода «Фарма Капитал» в Санкт-Петербурге;
  • Покупка компанией «Фаворит Трейд» завода «Сфера-Фарм» в Калужской области.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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