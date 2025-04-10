Назван победитель номинации «Сделка года» в конкурсе «Платиновая унция»

Продажа акций «Промомед» на Московской бирже в рамках IPO на 6 млрд руб. названа победителем в номинации «Сделка года» конкурса «Платиновая унция».

На победу в этой номинации также претендовали:

Покупка «Риглой» юридических лиц, владеющих аптеками Farmani и «Аптечество». Сети включают 375 аптек, которые находятся в восьми регионах России;

Покупка «Р-Фарм» резидента особой экономической зоны в Санкт-Петербурге – компании «Балтфарм»;

Покупка производителем биодобавок и лекарств ВТФ завода немецкой компании Bionorica в Воронежской области;

Стратегическое партнерство сети «Монастырёв.рф» и «Планеты здоровья»;

Продажа акций «Озон Фармацевтика» на Московской бирже в рамках IPO на 3,45 млрд руб.;

Покупка «Риглой» сетей «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В состав сетей входят 282 аптеки, расположенные во всех регионах Дальнего востока, за исключением Чукотского округа;

Покупка компанией «Мирролла» фармзавода «Фарма Капитал» в Санкт-Петербурге;

Покупка компанией «Фаворит Трейд» завода «Сфера-Фарм» в Калужской области.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.