«Вертекс» стала компанией года в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»
В номинации «Компания года» крупнейшие компании номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.
Победу в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Вертекс Фармасьютикалс».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Биоген»;
- «Полисобр»;
- «Фармасофт»;
- «Инфамед».
Победу в прошлом году одержала компания «Фарм-Синтез».
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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