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«Вертекс» стала компанией...

«Вертекс» стала компанией года в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

10.04.2025
22:35
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Компания года» крупнейшие компании номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Вертекс Фармасьютикалс».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Биоген»;
  • «Полисобр»;
  • «Фармасофт»;
  • «Инфамед».

Победу в прошлом году одержала компания «Фарм-Синтез».

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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