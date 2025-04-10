«Вертекс» стала компанией года в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

В номинации «Компания года» крупнейшие компании номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Вертекс Фармасьютикалс».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Биоген»;

«Полисобр»;

«Фармасофт»;

«Инфамед».

Победу в прошлом году одержала компания «Фарм-Синтез».

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.