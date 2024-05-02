Названы побочные эффекты препаратов при лечении COVID-19 в России

Группа экспертов проанализировала базу Росздравнадзора «Фармаконадзор 2.0», куда поступают сведения о нежелательных реакциях лекарств в России, первых трех лет пандемии COVID-19: с 2020 по 2022 год. Они оценили частоту побочных эффектов препаратов, используемых при лечении COVID-19. Результаты анализа опубликованы в журнале Научного центра экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава, пишет «Медицинский вестник».

Всего в официальной статистике Росздравнадзора фигурируют 873 сообщения, относящиеся к лечению коронавирусной инфекции. Чаще всего о побочных реакциях «ковидных» лекарств сообщали медработники — 39% сообщений. Фармацевтические компании описали 35% случаев.

Какие препараты в списке

Нежелательные реакции возникли при применении 15 препаратов, внесенных в различные версии клинических рекомендаций (КР) Минздрава.

Наибольшее число нежелательных реакций связано с применением противовирусного препарата фавипиравир — 493 случая, или 56% от общего числа выявленных побочных реакций лекарств от COVID-19. Возможной причиной этого эксперты назвали широкое применение препарата. Только за 2021 год число средних суточных доз фавипиравира превышало в 30 раз потребление ремдесивира и в шесть раз — гидроксихлорохина.

Далее с большим отрывом следуют гидроксихлорохин и олокизумаб — 87 и 85 случаев соответственно. На долю каждого препарата пришлось по 10% от общего числа сообщений.

В базе Росздравнадзора также содержатся описания нежелательных реакций еще 12 лекарств, применявшихся для лечения коронавирусной инфекции, среди которых четыре противовирусных: ремдесивир, умифеновир, молнупиравир и лопинавир с ритонавиром. Это действующие вещества «Велкури», «Арбидола», «Лагеврио» и других препаратов с указанными МНН.

Эксперты также выявили побочные реакции при приеме антибиотика азитромицина, иммунодепрессантов, глюкокортикоида дексаметазона и Ковид-глобулина (рис.).

Число сообщений о нежелательных реакциях применявшихся в 2020—2022 годы при лечении COVID-19 лекарств в базе Росздравнадзора*

* База «Фармаконадзор 2.0», период с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года.

Источник: журнал НЦЭСМП по данным Росздравнадзора

Какие побочные реакции лекарств от COVID-19 выявляли в России

Влияние на лабораторные и инструментальные показатели стало самой частой нежелательной реакцией при лечении коронавирусной инфекции из официально зарегистрированных в первые три года пандемии в России. Выявлено 273 таких случая, что составило 17% от общего числа.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей были второй по частоте побочной реакцией в 203 сообщениях, нарушения желудочно-кишечного тракта — в 191 сообщении. На долю каждого нарушения пришлось по 12% от общего числа.

Также сообщается об иммунных нарушениях, нарушениях со стороны крови и лимфатической системы, реакциях в месте введения и общих нарушениях.

При этом критериям «серьезной» реакции соответствовало почти треть сообщений, отмечают эксперты. Среди таковых: дыхательная недостаточность, крапивница, легочная эмболия и аллергический отек.

Исходы нежелательных реакций

Выявлено 125 сообщений, где в качестве исхода указана смерть пациента, что составило 14%. Однако эксперты не указали, связан летальный исход с тяжестью и прогрессированием COVID-19 или наступил из-за нежелательных реакций лекарств. В качестве событий в описании таких случаев указаны дыхательная недостаточность (30 сообщений), легочная эмболия (13), острый респираторный дистресс-синдром (20), сепсис и септический шок (17) и полиорганная недостаточность (15).

Всего указания на исход содержат 91% изучаемых сообщений из базы Росздравнадзора. Большинство случаев побочных реакций при лечении коронавирусной инфекции закончились благополучно.

Выздоровление без последствий при нежелательных реакциях на «ковидные» лекарства наступало в 39% случаев, улучшение состояния произошло в 14% случаев, состояние не изменилось у 6% пациентов, указание на это эксперты выявили в 53 сообщениях.