Немецких бизнесменов заочно осудили по делу о хищении при строительстве завода «Росплазмы»

Замоскворецкий суд Москвы заочно вынес приговоры по делу о хищении 470 млн руб. и покушении на хищение 3,5 млрд руб. при строительстве в 2009 году в Кирове завода по производству препаратов крови по заказу медицинского научно-производственного центра «Росплазма», пишет «Коммерсантъ».

Гендиректора немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена Совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ). По первому пункту обвинения фигуранты получили по восемь лет лишения свободы, а по второму — по шесть. В итоге путем частичного сложения сроков они получили по 12 лет колонии и штраф по 1,5 млн руб. Срок наказания будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России (Бебер и Хайнцль — граждане Германии).

Договор о строительстве завода по производству препаратов крови в Кирове Россия и Германия подписали в 2005 году. На предприятии планировали запустить две линии по производству иммуноглобулина и альбумина. Из федерального бюджета на строительство выделили 6,9 млрд руб.

В 2009 году, когда уже возвели заводские корпуса и завезли оборудование, заказчик работ — российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» — заявил, что нужно построить третью производственную линию, без которой нельзя сделать производственный процесс непрерывным. На это потребовалось бы еще порядка 4 млрд руб. На тот момент все деньги уже были потрачены. Тогда у сторон возник конфликт: заказчику не понравились качество и цена использованных материалов.

Согласование нового проекта в инстанциях затянулось. Работы были остановлены, заказчик начал судебную тяжбу, требуя, чтобы генподрядчик вернул все деньги, потраченные на несданный в срок завод. Решением суда топ-менеджеры немецкой компании были заочно арестованы в рамках уголовного дела о покушении на хищение 3,5 млрд руб. путем мошенничества.

Весной 2016 года правительство передало недостроенный объект госкорпорации «Ростех». Для завершения строительства ее «дочка» «Нацимбио» привлекла компании «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma (Италия). Так появилось АО «Киров Плазма». Стороны договорились ввести завод в строй в 2018 году, но позже срок сдачи был перенесен на 2019-й. АО «Киров Плазма» прекратило существование в связи с решением итальянских партнеров выйти из СП. В итоге завод так и не построили.