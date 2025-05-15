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«Неофарм» купила сорок...

«Неофарм» купила сорок аптек в Нижегородской области

15.05.2025
15:56
Ольга Коберник
Сеть «Столички» в Нижегородской области приросла 40 аптеками сетей «Солнечное здоровье» и «Будьте здоровы». «Неофарм» закрыла сделку, сумма которой не раскрывается. Сеть считает регион одним из приоритетных для развития.
Фото: Ринат Васбеев

Аптечная сеть «Неофарм» закрыла сделку по приобретению сетей аптек ООО «Солнечное здоровье» и ООО «Будьте здоровы» в Нижегородской области. Теперь в регионе будут работать 73 аптеки под брендом «Столички», сообщил «ФВ» генеральный директор сети «Неофарм» Олег Иванушкин. Еще две аптеки сетей, расположенные в других регионах, не вошли в контур сделки.

В ближайшее время аптеки начнут работать под брендом «Столички». Сейчас сеть в регионе представлена 33 аптеками. «Нижегородская область один из приоритетных регионов развития нашей сети», — сказал Иванушкин. Сумма сделки не раскрывается.

В рейтинге AlphaRM за I квартал 2025 сеть «Неофарм» занимает шестое место с 1617 аптеками и долей розничного рынка 4,7% в рублях.

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