Нестеренко о назначении в «Нанолек»: задача – стать номером один на рынке вакцин

— Как вы пришли к тому, чтобы возглавить «Нанолек»? Было ли это предложение, которое поступило вам, или вы сами инициировали переговоры? Рассматривали ли другие проекты?

— Любой проект появляется не просто так. Я совместно с партнерами проводил некий анализ рынка и поиск новых проектов, в которых будет возможно применить все свои знания, возможности и потенциал. Не сказал бы, что «Нанолек» это было какое-то неожиданное предложение или инициация с моей стороны. Просто в ходе долгих консультаций с компанией появилось это предложение возглавить предприятие. На это есть причины. Когда-то я был в команде создателей «Микрогена», поэтому рынок вакцин для меня известен: я помню, как он строился и каким образом. «Нанолек» является, наверное, одним из ведущих предприятий по производству вакцин. Во всяком случае что касается педиатрии — номер один. Понимая, что это завод крупный, высокотехнологичный, с большим потенциалом и соответствующими возможностями, я даже не сомневался.

— Какие цели ставите себе на деятельность во главе компании: есть ли у вас уже четкий план действий?

— У предприятия уже есть стратегия, и она абсолютно правильная: развитие рынка вакцин. Первая задача была выполнена, и «Нанолек» стал лидером по производству вакцин для профилактики детских заболеваний. Но есть еще много других задач, которые могут быть реализованы. Вакцин же много, они не заканчиваются лишь детским рынком. Даже сейчас мы видим, что ветрянка и краснуха появляются и у взрослых, потому что иммунитет, который создавался десятилетия назад, заканчивается — вакцины работали несколько иначе. Люди в среднем и пожилом возрасте переносят эти детские инфекции крайне тяжело. Поэтому ясно, что категории людей для прививания могут быть расширены. Вектор направлен не только на детей определенного возраста, но и на уже гораздо более взрослых людей.

Помимо этого, также существуют биотехнологические препараты, потому что сам по себе завод был создан как многофункциональный: биотехнологические вакцины это одно из направлений, но также ведется деятельность по локализации, по разработке собственных продуктов.

Потенциал огромный, у «Нанолека» есть все компетенции, чтобы удовлетворить как интересы бизнеса, так и государственные. Поэтому под моим руководством задача — сделать предприятие номер один на рынке вакцин.

— Советуетесь ли вы с предыдущим главой компании Михаилом Некрасовым по дальнейшей стратегии «Нанолека»?

— Мы достаточно активно общаемся с Михаилом Сергеевичем. Он посвятил меня во все вводные и дал представления о том, что происходит в компании. Те планы, о которых я вам рассказал, будут реализовываться после того, как я полностью включусь в повестку. Тогда будут вводиться изменения в стратегию, о которых я вам рассказал, а возможно, и какие-то другие направления в вакцинопрофилактике. Сейчас же мы на переходном периоде: до момента, пока я полностью не войду в курс дела, любой возникающий вопрос Михаилу Сергеевичу, естественно, задаю. Его знания и советы очень важны для меня.

— Когда мы общались в прошлый раз, вы проявляли большой интерес к участию в фармпроектах, направленных на исследовательский рынок: в частности на поиск новых продуктов и препаратов. Планируете ли осуществлять подобную деятельность в будущем? Может, даже в рамках деятельности «Нанолека»?

— Деятельность «Нанолека» не ограничивается только локализацией каких-то новых продуктов на своих площадях или производстве для кого-то. Она также основывается и на разработке новых продуктов. Уже сейчас у нас есть проекты с ведущими отраслевыми исследовательскими институтами — совместная деятельность ведется с целью глубже войти именно в разработку. Какие-то собственные продукты разрабатываются уже и сейчас. Надеюсь, в ближайшем будущем мы их увидим и наконец-то поймем свою независимость в производстве, имея на руках качественные отечественные продукты. Это, собственно, одна из целей — создать на заводе пул препаратов, который идет по полному циклу: от субстанции до готовой формы.