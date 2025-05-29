Нифантьев предложил запретить продажу лекарств без лицензии на маркетплейсах

Маркетплейсы не должны торговать лекарствами без фармлицензии, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев в подкасте «Законный вопрос» на сайте «Дума ТВ».

По мнению депутата, интернет-площадки не могут обеспечить должный контроль за качеством препаратов. «Для вас это лишь дополнительная строчка в товарной категории, а для пациента — жизненно необходимое средство», — отметил он.

Нифантьев подчеркнул, что продажа лекарств требует соответствующего статуса: «Хотите продавать лекарства — становитесь аптекой».

По его словам, часто представители маркетплейсов отказываются брать на себя ответственность, утверждая, что они лишь «платформа».

«Здесь очень важно не допустить разрыва в цепочке, чтобы между производством и пациентом не исчез фармацевт или провизор. На мой взгляд, это не приведет ни к чему хорошему. Если коллеги готовы соблюдать лицензионные требования, работать так же, как аптечные организации — пожалуйста», — сказал Нифантьев.

Он добавил, что хотя разработкой закона о платформенной экономике занимается другой комитет, профильный комитет будет настаивать на обязательной проверке регистрационных удостоверений для товаров, требующих госрегистрации. По мнению депутата, продажа таких товаров без лицензии не должна быть разрешена.