«Нижегородская областная фармация» подала иск к региональному Минздраву

Государственный поставщик лекарств и медицинских изделий «Нижегородская областная фармация» потребовал взыскать с регионального Минздрава более 2,24 млрд руб. Исковое заявление зарегистрировано Арбитражным судом Нижегородской области, следует из картотеки.

Суть претензий дела не раскрывается. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Ранее «Коммерсантъ-Приволжье» сообщал, что просроченная кредиторская задолженность госбольниц региона перед НОФ составила почти 2 млрд руб. на январь 2025 года. Тогда госпоставщих препаратов и медизделий выиграл ряд судебных дел по взысканию задолженности и намеревался продолжать подавать иски. На ноябрь 2024 года общая кредиторская задолженность больниц за счет средств ОМС составляла 4,7 млрд руб.

НОФ также не исключала возможность и привлечения Минздрава региона по просроченным обязательствам. Однако депутаты считают, что наказывать главврачей за накопленные долги бессмысленно. По их мнению, необходим системный подход в решении проблемы недофинансирования здравоохранения, нужно разбираться в тарифах ТФОМС и работе страховых компаний.