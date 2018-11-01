Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ

Соглашение о проведении клинических исследований распространяется на комбинацию агониста фарнезоидного X-рецептора (FXR) tropifexor компании Novartis и одного или нескольких экспериментальных препаратов Pfizer для лечения НАСГ, включая ингибитор ацетил-КоА-карбоксилазы (PF-05221304), ингибитор диацилглицерин-О-ацилтрансферазы 2 (PF-06865571) и ингибитор кетогексокиназы (PF-06835919).

Компании отметили, что отсутствие на рынке препаратов для лечения НАСГ представляет собой большую неудовлетворенную потребность пациентов, поскольку около 6,5% населения во всем мире страдает от этого заболевания, которое в основном протекает бессимптомно.

Другие подробности сделки не раскрываются.