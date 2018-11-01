Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ

10:28
30 октября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компании Novartis («Новартис») и Pfizer («Пфайзер») объявили о заключении соглашения, целью которого является проведение дальнейших клинических исследований средств терапии неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) – одной из форм болезней печени, сообщает PharmaTimes.

Соглашение о проведении клинических исследований распространяется на комбинацию агониста фарнезоидного X-рецептора (FXR) tropifexor компании Novartis и одного или нескольких экспериментальных препаратов Pfizer для лечения НАСГ, включая ингибитор ацетил-КоА-карбоксилазы (PF-05221304), ингибитор диацилглицерин-О-ацилтрансферазы 2 (PF-06865571) и ингибитор кетогексокиназы (PF-06835919).

Компании отметили, что отсутствие на рынке препаратов для лечения НАСГ представляет собой большую неудовлетворенную потребность пациентов, поскольку около 6,5% населения во всем мире страдает от этого заболевания, которое в основном протекает бессимптомно.

Другие подробности сделки не раскрываются.

Компании
Novartis
Pfizer

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