Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ

Компании Novartis («Новартис») и Pfizer («Пфайзер») объявили о заключении соглашения, целью которого является проведение дальнейших клинических исследований средств терапии неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) – одной из форм болезней печени, сообщает PharmaTimes.
Соглашение о проведении клинических исследований распространяется на комбинацию агониста фарнезоидного X-рецептора (FXR) tropifexor компании Novartis и одного или нескольких экспериментальных препаратов Pfizer для лечения НАСГ, включая ингибитор ацетил-КоА-карбоксилазы (PF-05221304), ингибитор диацилглицерин-О-ацилтрансферазы 2 (PF-06865571) и ингибитор кетогексокиназы (PF-06835919).
Компании отметили, что отсутствие на рынке препаратов для лечения НАСГ представляет собой большую неудовлетворенную потребность пациентов, поскольку около 6,5% населения во всем мире страдает от этого заболевания, которое в основном протекает бессимптомно.
Другие подробности сделки не раскрываются.
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