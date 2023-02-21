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Novartis и Roche...

Novartis и Roche смогли избежать крупнейшего антимонопольного штрафа во Франции

21.02.2023
11:27
Николай Соколов

Novartis и Roche избежали самого крупного штрафа, который когда-либо выписывало французское антимонопольное ведомство. Компании должны были заплатить 444 млн евро за злоупотребление своим положением на рынке страны.

Парижский апелляционный суд отменил вердикт, согласно которому Novartis и Roche должны были выплатить 444 млн евро по обвинению в злоупотреблении своим положением на французском рынке, сообщает FiercePharma. Это самый крупный штраф, когда-либо выписанный Управлением по конкуренции.

Суд вынес решение о штрафе в 2020 году. Французский регулятор тогда утверждал, что компании настаивали на преимуществах препарата против возрастной дегенерации желтого пятна «Луцентис» по сравнению с аналогичным и гораздо менее дорогим препаратом «Авастин» от Roche, который можно использовать для лечения заболевания не по назначению.

Roche также обвиняли том, что она в течение нескольких месяцев отказывалась предоставить регулирующим органам Франции образцы «Авастина» для того, чтобы сравнить его с «Луцентисом». Но апелляционный суд постановил, что это действие не оказало влияние на рыночную конкуренцию.

«Novartis с самого начала решительно оспорила эти обвинения и была твердо убеждена, что всегда действовала надлежащим образом и в соответствии с законами о конкуренции и интересами пациентов», — говорится в сообщении швейцарского производителя.

Французские власти рассматривали две фармацевтические компании как одну организацию, поскольку на тот момент Novartis владела значительной долей Roche. С тех пор Novartis продала акции Roche. Вырученные средства швейцарский производитель намерен потратить на развитие бизнеса.

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