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Novartis купит Chinook...

Novartis купит Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долларов

13.06.2023
13:16
Николай Соколов

Novartis купит фирму Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долл. Таким образом швейцарский производитель усилит свой портфель препаратов против IgA-нефропатии.

Novartis купит американскую биотехнологическую компанию Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского производителя.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года, говорится в заявлении Novartis. Акционеры Chinook получат 3,2 млрд долл. и право на получение еще 300 млн долл. в зависимости от успехов компании.

Chinook работает над zigakibart, экспериментальным инъекционным препаратом для лечения IgA-нефропатии. Компания планирует начать испытания III фазы в III квартале 2023 года. Также компания ожидает получить результаты III фазы испытаний еще одного перорального препарата atrasentan для лечения IgA-нефропатии.

IgA-нефропатия (IgAN) — это прогрессирующее аутоиммунное заболевание, которое в основном поражает молодых людей и может привести к почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации органов.

Также над разработкой препаратов от IgA-нефропатии работают Roche, Vera Therapeutics, Ionis, Omeros и HI-Bio. У самой Novartis есть iptacopan, который проходит испытания против ряда редких генетических заболеваний, включая IgAN.

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