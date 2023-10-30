Novartis обвинила бывшего сотрудника в краже конфиденциальных файлов при переходе в Takeda

Novartis обвинила бывшего сотрудника Халеда Шамса Элдина в присвоении около 10 тыс. конфиденциальных файлов за месяц до того, как он перешел в Takeda. Как сообщает FiercePharma, Элдин присоединился к подразделению Takeda в Египте в июле 2023 года в качестве руководителя отдела по продаже активов и контрактного производства. В Novartis утверждают, что эта работа «похожа на ту, которую он выполнял» на предыдущем месте работы.

Полученные Элдином файлы включают в себя «конфиденциальные документы», в которых подробно описываются «техническая информация, данные о продажах и финансовые данные, планы объектов и дополнительные материалы, касающиеся конфиденциальных и закрытых транзакций», говорится в иске Novartis.

Ситуация осложнена тем, что, по словам Novartis, ее усилия для разрешения конфликта во внесудебном порядке были «пресечены» компанией Takeda.

Takeda, со своей стороны, сообщила FiercePharma, что «несколько раз» сообщала Novartis, что активно расследует этот вопрос. Представитель компании заявил, что компания «не заинтересована в конфиденциальной информации Novartis».

Теперь Novartis добивается судебного разбирательства для того, чтобы проверить документы Takeda. Производитель лекарств хочет знать, раскрыл ли Элдин конфиденциальную информацию внутри компании Takeda, знало ли руководство о его действиях и использовалась ли эта информация.