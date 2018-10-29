Novo Nordisk и e-therapeutics будут сотрудничать в поиске новых мишеней для лечения диабета

Датская фармкомпания Novo Nordisk («Ново Нордиск») заключила соглашение о партнерстве с британской компанией-разработчиком программных решений в сфере биологии e-therapeutics («Е-терапьютикс») для совместного поиска комбинаций мишеней для лечения диабета 2-го типа, сообщает FierceBiotech.
Деятельность компании e-therapeutics выстроена на базе компьютерной платформы для открытия новых лекарственных молекул путем анализа биологических нейронных сетей и возможного воздействия на них этих молекул. E-therapeutics осуществляет поиск не одиночных мишеней, изменяющих пути развития заболеваний, а создает виртуальные сети белковых взаимодействий и ищет способы разрушения систем, отвечающих за возникновение фенотипа определенного заболевания.
Партнерское соглашение с Novo Nordisk подписано сроком на 1 год с целью поиска новых сигнальных путей и препаратов для лечения диабета 2-го типа.
Сотрудничество двух компаний поддержит усилия в сфере исследований ранних стадий, направленных на открытие новых мишеней, на базе научно-исследовательского центра Novo Nordisk в Оксфорде (Великобритания). Датская компания планирует инвестировать в работу центра 115 млн фунтов стерлингов (146 млн долл.) в течение 10 лет.
По условиям соглашения, Novo Nordisk возместит все затраты e-therapeutics, связанные с данным партнерством, и получит опцион на лицензирование любых информационных продуктов, разработанных в рамках партнерства. О коммерческих условиях будущих лицензионных соглашений компании договорятся при необходимости в подходящее время.
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