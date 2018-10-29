Novo Nordisk и e-therapeutics будут сотрудничать в поиске новых мишеней для лечения диабета

Деятельность компании e-therapeutics выстроена на базе компьютерной платформы для открытия новых лекарственных молекул путем анализа биологических нейронных сетей и возможного воздействия на них этих молекул. E-therapeutics осуществляет поиск не одиночных мишеней, изменяющих пути развития заболеваний, а создает виртуальные сети белковых взаимодействий и ищет способы разрушения систем, отвечающих за возникновение фенотипа определенного заболевания.

Партнерское соглашение с Novo Nordisk подписано сроком на 1 год с целью поиска новых сигнальных путей и препаратов для лечения диабета 2-го типа.

Сотрудничество двух компаний поддержит усилия в сфере исследований ранних стадий, направленных на открытие новых мишеней, на базе научно-исследовательского центра Novo Nordisk в Оксфорде (Великобритания). Датская компания планирует инвестировать в работу центра 115 млн фунтов стерлингов (146 млн долл.) в течение 10 лет.

По условиям соглашения, Novo Nordisk возместит все затраты e-therapeutics, связанные с данным партнерством, и получит опцион на лицензирование любых информационных продуктов, разработанных в рамках партнерства. О коммерческих условиях будущих лицензионных соглашений компании договорятся при необходимости в подходящее время.