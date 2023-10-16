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Novo Nordisk купит...

Novo Nordisk купит препарат от гипертонии за 1,3 млрд долларов

16.10.2023
17:12
Николай Соколов
Novo Nordisk приобретет препарат от гипертонии ocedurenone у компании KBP Biosciences за 1,3 млрд долл. Сделка будет закрыта до конца этого года.

Novo Nordisk купит препарат от неконтролируемой гипертонии, который также можно будет применять при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях, под названием ocedurenone. Сумма сделки составит 1,3 млрд долл., а продавцом выступит KBP Biosciences, сообщается на сайте компании.

Неконтролируемая гипертония – это состояние, при котором кровяное давление человека остается высоким, несмотря на прием двух или более препаратов, снижающих его.

«Эта сделка тесно связана с нашей стратегической направленностью на расширение деятельности и переходу от концентрации на диабете в направлении других серьезных хронических заболеваний», — говорится в официальном заявлении компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца этого года, сообщила Novo Nordisk. Компания добавила, что сделка не повлияет на прогноз операционной прибыли на 2023 год.

Ocedurenone — это препарат для перорального применения. В настоящее время он проходит III фазу испытаний CLARION-CKD у пациентов с неконтролируемой гипертонией и поздней стадией хронической болезни почек.

«Гипертония является ведущим фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности, хронической болезни почек и преждевременной смерти», — заявил исполнительный вице-президент и руководитель отдела развития Novo Nordisk Мартин Хольст Ланге.

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