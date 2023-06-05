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Novo Nordisk может...

Novo Nordisk может приобрести свыше 50% акций Biocorp

05.06.2023
16:32
Николай Соколов

Novo Nordisk начала переговоры о покупке акций производителя медицинского оборудования Biocorp. По предварительным данным, сделка должна завершиться в III квартале этого года.

Датская Novo Nordisk начала переговоры о покупке акций французского производителя медицинского оборудования Biocorp. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Производитель уточняет, что обсуждает сделку с Bio Jag, основным акционером Biocorp. Предполагается, что компания выкупит более 45% акций Biocorp по цене 35,0 евро (37,44 долл. США) за акцию. Позже Novo планирует выкупить акции у миноритарных акционеров, доля которых составляет 19,03%. Затем компания запросит власти Франции о выкупе всех оставшихся акций. По данным Novo Nordisk, покупка должна состояться в III квартале 2023 года.

Biocorp — французская компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и производстве систем доставки препаратов и инновационных медицинских устройств.

Компании сотрудничают с 2021 года. Вместе они разрабатывали устройства Mallya для шприц-ручки Novo Nordisk FlexTouch, которое может анализировать данные о введенной инъекции и передавать их на мобильные устройства по Bluetooth. FlexTouch предназначена для людей с диабетом, в течение 2022 и 2023 годов компании занимались адаптацией Mallya для других терапевтических областей.

Sanofi и Merck KGaA заключили аналогичные соглашения с Biocorp о разработке версий Mallya, адаптированных под их продукты.

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