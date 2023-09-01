Novo Nordisk обогнала LVMH и стала самой дорогой публичной компанией Европы

Датский производитель фармпрепаратов Novo Nordisk ненадолго сместил LVMH с позиции самой дорогой публичной компании Европы, пишет Reuters.

Согласно данным Refinitiv, 1 сентября в 08:43 по Гринвичу рыночная капитализация Novo Nordisk составляла 421 млрд. долл. Французский ритейлер предметов роскоши LVMH в то же время имел рыночную капитализацию в 420,97 млрд. долл. LVMH была крупнейшей листинговой компанией Европы с февраля 2021 года.

Уже через несколько часов LVMH опять обогнала датского производителя, но Reuters пишет, что эта тенденция отражает уверенность инвесторов в выбранной стратегии компании.

Акции Novo Nordisk выросли примерно на 17% после того как 8 августа были опубликованы результаты крупного исследования препарата против ожирения Wegovy. Оно продемонстрировало, что лекарство оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

По мнению аналитиков, рост цен на акции Novo, вероятно, повысит ее вес в индексе STOXX 600, что может привлечь приток пассивных инвесторов. Этот результат также может помочь убедить страховщиков и американские органы здравоохранения расширить страховку на Wegovy, который в США продается по цене 1300 долл. в месяц за курс, для более широкого круга пациентов.

Ожидается, что в течение ближайшие десяти лет годовой объем продаж рынка препаратов для похудения достигнет 100 млрд долл. «Рынок должна быть разделен относительно поровну между Novo Nordisk и Eli Lilly, двумя основными компаниями, занимающимися лечением ожирения», — заявил член инвестиционного комитета Carmignac Аксель Пинон.